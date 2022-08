Industriales de Herrera afirman mipymes no están en capacidad de realizar aumentos de salarios

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) afirmó que ahora las pequeñas industrias no están en condiciones ni capacidad de realizar un aumento salarial voluntario, como sugieren las grandes empresas, el sector sindical y el Ministerio de Trabajo.

Aseguró que la convocatoria al diálogo del Ministro de Trabajo es excluyente, además que la óptica de la pequeña, mediana y micro empresa no se refleja en el accionar de la gran empresa.

El presidente de ANEIH, Noel Ureña Ceballos, resaltó que en estos momentos la mayoría de las mipymes están sobreviviendo a una prolongada crisis, debido a un alza internacional en los costos en materia prima, problemas en la cadena de suministros y aumentos descomunales en los fletes marítimos.

“Si hacemos un aumento salarial en estos momentos lo que haremos es provocar que las mipymes pudieran perder empleos, competitividad y agudizar crisis particulares que gravitan sobre la existencia de esos centros de trabajo. No es tan sencillo como perseguir la inflación en absurda carrera de simples aumentos salariales. En los momentos actuales se debe evitar a toda costa que cierren empresas por estas causas”, dijo.

Expuso que se debe trabajar en el rendimiento del salario reduciendo costos de vida y en eso todos tenemos que participar para lograrlo, sector público y sector privado, representado por todos los sectores productivos del país.

Añadió que el valor nominal del salario con aumentos simples se lo traga la inflación, que contiene elementos nacionales y combatibles.

Destacó que esto no significa que las mipyme no quieran aumentar salarios, solo que ahora no es el momento adecuado, porque hay muchas empresas que están simplemente sobreviviendo y aún vapuleadas por la cadena de efectos negativos sobre ellas.

“Hay que proteger y aumentar los generadores de empleos de calidad. El mejor aumento de salario es proteger y asegurar el pleno empleo”, enfatizó.