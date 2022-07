Quejas al pagar luz se disparan por altas facturas

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD.

Un llamado de auxilio realizan varios ciudadanos que después de verificar su aumento en el tarifario de la electricidad tienen el grito al cielo, ya que los montos ascienden hasta los 5,000 mil pesos y más.

Ricardo Vargas, quien tiene un año con su vivienda cerrada ya que se encontraba fuera de la ciudad, al ir a pagar a la oficina de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) vio que debía 20,000 pesos.

“Un año con la casa vacía, vengo a ver cómo anda todo y me encuentro con una señora factura de 20,000 pesos, que no sé cómo se generó. Voy a reclamaciones y la respuesta es que tengo que pagar. Quiero saber cómo rayos un sitio apagado consume 20,000 de luz”, añadió Vargas con ira al salir del local.

Los dueños de negocios tampoco están exentos de esta problemática, ya que explican que han tenido grandes aumentos y confirman que no consumen esa cantidad de electricidad.

“Duré un año sin contador porque me lo robaron, fui a la policía y luego a Edesur. Hace cuatro meses que me lo pusieron, solo tengo cuatro bombillos de bajo consumo y me llega una factura con 2,000 pesos de más”, dijo Víctor, dueño de una gomera.

También explicó que en su hogar su factura eléctrica pasó de 20,000 pesos a 38,000, lo cuál calificó como “completamente abusivo”, ya que tuvo una subida de 18,000 pesos.

María Valdez, quien se denomina como una ama de casa “ahorrativa”, con rabia y amargura expuso su parecer frente al aumento de su fatura eléctrica.

“Como quiere el Gobierno que tú ganando 20,000 pesos le pagues 10,000 de luz. Puse la factura en reclamación y como quiera tuve que pagar los 10,000 pesos, cuando lo máximo que pagaba eran de 2,000 a 3,000 pesos. No tengo ningún aparato que consuma mucha energía en la casa, no entiendo por qué eso tiene que subir, la luz en este país es el robo más franco que hay”, dijo Valdez.



Tandas de apagones

Dentro de la gran cantidad de protestas que presentan los ciudadanos del Gran Santo Domingo por la electricidad, se hizo énfasis en la tanda de apagones por varias horas, la cual en los últimos meses ha tomado fuerza. Esto causa una mella en la población, ya que también incluye sectores con luz 24 horas.

“Vivo por una zona de la Venezuela donde hay 24 horas de luz, pero lo que nunca, yo estoy teniendo apagones de nuevo hace un par de meses. La luz se va a las 8:00 de la noche y retorna entre 6 o 7 de la mañana”, informó Pedro José De León.