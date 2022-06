Frank Rainieri afirma que el país está en su mejor momento

Florentino Durán

Punta Cana, La Altagracia.

El empresario del sector turístico, Frank Rainieri, consideró que “República Dominicana está en su mejor momento”, al valorar los esfuerzos del Gobierno para la recuperación del turismo tras la pandemia mundial y la confianza que gana en el clima de inversión.

El fundador del Grupo Punta Cana dijo que esos efectos los refleja el hecho de que todo el mundo habla y está mirando nuestro país, como un ejemplo, gracias al trabajo mancomunado realizado por el gobierno y el apoyo de los empresarios.

“Resulta provechoso e importante lo que ocurre, con el país, la forma como se manejó la pandemia, el anuncio de los norteamericanos de que las empresas deben trasladarse desde Asia hacia América Latina es un buen indicativo”, señaló.

Rainieri habló durante la apertura del V Congreso Iberoamericano CEAPI que reúne 190 presidentes de compañías y familias de empresas líderes de España, Portugal, Venezuela, México y los países de América Latina, que abrió este miércoles el presidente Luís Abinader en el Punta Cana Resort and Club.

El visionario empresario consideró que en este proceso que se vive, resulta importante que el Gobierno entiende el sector privado, al apuntar que en ocasiones “hay gente que no entiende que el sector privado, no puede ir a la baja velocidad que va el Gobierno”, apuntó.

Advirtió que cuando se salga del tema de la Guerra entre Rusia y Ucrania, vendrán cosas más interesantes por lo que abogó para el fin de este conflicto, que hará relucir nuevos beneficios y ventajas aprovechables para el país.

Agradecido

El fundador del Grupo Punta Cana, anfitriones del Foro que por primera vez se realiza fuera de España, dijo estar agradecido de Dios, por la oportunidad de servir desde el turismo, propiciar empleos, aportar desde ese sector a la economía y desarrollo del país.

“Realmente me siento un servidor. Lleno de satisfacción, porque cuando tu vez miles de personas que están viviendo decentemente, que tienen futuro, que tienen sus hijos, salud, no importa que algunos se quejen, dado que quien no se queja no es dominicano, pero ha habido un cambio y resultados en la mejoría de mucha gente y eso trae satisfacción”, refirió en respuesta a su rol en el sector.

Su rol

El empresario dijo sentirse un hombre realizado, porque afortunadamente Dios le ha permitido una familia y una empresa que colabora con el desarrollo del país.

Respecto al foro mundial que se lleva a cabo en su propiedad consideró que el evento cumple un rol muy necesario donde los empresarios de toda América Latina y España, comparten inquietudes sueños y de aquí saldrán inversiones para el país y otros países.

Multinacional

Rainieri consideró que está quedando atrás la época en que solo venían al país empresarios desde, Japón, Alemania, España y otros países y que en lo adelante desde aquí, van a surgir multinacionales para el nuestro y otros países, “que será una forma de crear más riquezas, que se queden en nuestros países, logros interesantes y mayores aportes y este foro que se lleva a cabo, es parte de ese proceso”, manifestó.