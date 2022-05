DNI investiga causa de salida de plantas generadoras de electricidad

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) ha abierto una investigación de las causas que provocaron la salida en cadena de varias plantas de eléctricidad, se supo anoche en medios oficiales.

Una fuente reveló a Listín Diario que para el DNI “resulta sospechosa la salida, al mismo tiempo, de varias plantas generadoras del sistema eléctrico interconectado y que han provocado apagones en barrios y pueblos del país”.

“El DNI, como órgano de seguridad nacional procura confirmar si se trató de motivos técnicos o de otras causas que saldrán a relucir en la investigación que está en curso”.

La fuente añadió que los apagones, cuya causa real será investigada, han generado intranquilidad y desasosiego en la población.

Disponibilidad

Entre tanto, la disponibilidad sincronizada de energía se mantenía ayer por encima de los 3,014 megavatios en el país, suministro que abarca el consumo por esa misma cantidad, según los datos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI).

Sin embargo, también se mantiene una potencia no servida de 221 megas, a pesar de que hay 12 mg de reserva caliente y 183 mg de reserva fría. Esto permite inferir que hay averías o mantenimientos preventivos o las EDES no sirven esa generación.

El OC-SENI publicó una oferta programada de energía para las horas de la noche de 2,778.10 megas, por debajo de la demanda que, algunos entienden como una cifra conservadora, por lo que hoy se verá cómo terminó el día.

Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad: Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. Edenorte Dominicana, S.A. y Edesur Dominicana, S.A., afirma que hay suficiente generación para cubrir una demanda de 3,050 megas.

Explicó que por las lluvias la potencia no servida será más baja, ya que los mantenimientos se cierran ahora a las 6:00.

Con respecto al anuncio de AES de que no entrarían ayer los 120 mg programados, el vocero de las EDES explicó que esta salida será cubierta con las acciones adoptadas el pasado jueves por las autoridades del sector.

El jueves, las autoridades del sector eléctrico, encabezadas por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informaron que entrarán 140 mg de generadoras privadas y eso, según Astacio, da para cubrir cerca de 3,150 megavatios.

AES saca 120 mg

De acuerdo con un comunicado, la generadora AES Dominicana fue sacada del sistema para realizar mantenimientos y reparaciones correctivas, previa coordinación con el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado.

Informó que el mantenimiento programado a la turbina de vapor de Dominican Power Parnerts (DPP), de 120 megavatios, está retrasado, por lo que su reingreso al sistema necesitará aproximadamente 48 horas adicionales.

Los Mina VII, que también estaba prevista para este lunes, por ajustes adicionales y rectificaciones, han retrasado momentáneamente su reingreso al sistema.

Los Mina V se encuentra igualmente en mantenimiento programado y su retorno se espera para final de esta semana, informó. AES Dominicana continúa con su aporte habitual al SENI.

Autoridades

“Para este lunes la demanda de energía eléctrica en la República se verá satisfecha porque estamos trabajando para eso, además en el Gobierno del presidente Luis Abinader no va a pasar lo que sucedía en gobiernos pasados quienes planeaban los apagones para no suplir la energía eléctrica”, explicó Antonio Almonte.

El ministro de Energía informó que los ciudadanos no tendrán que pagar las horas sin energía eléctrica que han pasado, debido a que los contadores no han estado enviando el consumo y la distribuidora no podrá cobrarless.



