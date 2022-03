"Moto-taxi", una opción ante el caos del tránsito en la Capital

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Las plataformas tecnológi­cas han convertido el mo­toconcho de análogo a di­gital creando atractivas oportunidades de ingresos a jóvenes y no tan jóvenes que prefieren trabajar por cuenta propia.

Pero, no todas las plata­formas tienen los mismos beneficios económicos y ninguna ofrece garantía de derechos laborales ad­quiridos, es “lo comido por lo servido”, sin embargo, la metodología y el mode­lo de negocio que imple­mentan hace que muchos de estos trabajadores por cuenta propia logren in­gresos que les permite lo­grar metas que con un tra­bajo formal no lograrían.

Juan Carlos Fernández ha probado en más de una de las plataformas existen­tes, igual que Junior Teja­da, ambos residentes en Herrera y a gusto de hacer lo que hacen.

“Yo tengo ocho meses trabajando en la que estoy ahora y quien me afilió fue mi esposa, pues en princi­pio solo aceptaban carros y cuando integraron los mo­tores, yo estaba listo para iniciar”, explicó Juan Car­los al Listín Diario contan­do que en inicio era dificil, pero “luego que la gente te conoce, te dan buenas pun­tuaciones y eso hace que más personas se quieran trasla­dar contigo”. Refiere que la plataforma que usa, al ser nueva y competir con las ya existentes, era gratuita, pe­ro que ahora cobra 9.5% por cada 100 pesos que cobren .

Lo interesante de la mis­ma, según Juan Carlos, es que depositas dinero en la aplicación y con eso ellos permiten que “caigan los servicios”, es como un servi­cio prepago, el afiliado reci­be servicios mientras tiene dinero disponible. “Yo dia­riamente hago RD$3,000 o RD$4,000, los dias malos y los buenos hago RD$5,000 o RD$6,000, depende co­mo se den los viajes, o sea, que con RD$500 de gasoli­na diario, yo hago esa can­tidad de dinero”.

Agrega que en está úl­tima plataforma ha logra­do ganarse semanalmente hasta RD$16,000, descon­tando a esto lo que invierte en gasolina y el porcentaje que paga a la plataforma. “Haciendo este trabajo pu­de comprar mi carro y aho­ra compré un solar”, explicó Juan Carlos, afirmando que su propósito es terminar de construir su casa y asegurar su vejez.

De vender gasolina a ser independiente

Junior trabajaba en una es­tación de combustible con un salario de RD$17,000 y lo dejó para ser delivery, pues con esto sus ganancias podían ser de RD$7,000 u RD$8,000 semanal traba­jando medio turno y sin ho­rario.

Explica que en la prime­ra plataforma a la que se afilió ponían muchas reglas y lo obligaban a a estar dis­ponible, sobre todo viernes, sábado y domingo. Además lo bajan de “ranking” como sanción por cualquier situa­ción y esto afectaba sus in­gresos.

Ahora Junior migró a otra plataforma, la mis­ma en que Juan Carlos tra­baja, y afirma que diaria­mente hace más o menos RD$2,000, lógicamente si no llueve o se daña la apli­cación.

“Ahí sí tú puedes ser un trabajador independien­te, tú puedes trabajar el día que desees, las horas que desees sin que te afecte na­da”, sostiene Junior con cierta satisfacción y explica que maneja dinero al ins­tante, lo que con otras apli­caciones no se puede hacer porque los pagos son sema­nales.

Es rentable hacer moto­concho o servicio de deli­very mediante las aplica­ciones, afirma Junior, pero aclara que no es igual afi­liarse a una o a otra, pues los beneficios varían de acuerdo a las políticas de uso. “Yo he tenido accidente y en una me ayudaron pero en otra no”, agregó.

Una opción ante los bajos salarios

A partir de la crisis en el mercado de trabajo gene­rada por la pandemía del Covid-19, a muchos jóve­nes no les quedó otra al­ternativa que insertarse en la labor de delivery para poder sobrevivir, sin em­bargo, aunque es una la­bor de riesgo, los delivery logran ingresos que tripli­can los salarios de muchas empresas formales y pue­den decidir sobre el tiem­po dedicado al trabajo.

La diversificación de las plataformas tecnológicas ofrecen a muchas personas oportunidades de ingresos por cuenta propia.

REGISTRO

Requisitos para afiliarte

Para lograr afiliarse a cualquiera de las aplica­ciones o plataforma se debe registrar en la mis­ma los documentos de propiedad del motor, la cédula, el seguro, la li­cencia y hay que hacerle foto al motor para ellos verificar si está ne bue­nas condiciones.

¿Cómo pagar?

Para realizar los pagos se debe registrar una tar­jeta de débito o crédito y cada vez que hagas una recarga define el mon­to. La aplicación permite recarga desde RD$200 hasta RD$5,000.

La aplicación cuenta con una cuenta en una enti­dad bancaria reconoci­da para que los afiliados realicen los pagos acor­dados, pero todos los pa­gos se hacen por la apli­cación móvil.