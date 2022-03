¿Cuáles son los mejores cinco resorts todo incluido de Centroamérica?

Las paradisíacas playas, así como los impresionantes paisajes boscosos en la región han permitido que el turismo en Centroamérica atraiga cada vez a más visitantes internacionales, quienes se hospedan en exclusivos resorts.

Llegan atraídos por la experiencia única que les ofrecen los países del istmo, en sus mejores destinos vacacionales como pueden ser: Roatán en Honduras, Guanacaste en Costa Rica o Placencia en Belice, por mencionar algunos.

Por ello, TripAdvisor presenta los mejores resorts all inclusive en Centroamérica en 2022.

1) Azura Beach Resort/Costa Rica

Ubicado en playa Samara, Costa Rica, este exclusivo hotel solo para adultos apareció en los Traveller’s Choice, Best of The Best 2021. Abrazado por la arena dorada del Océano Pacífico y una exuberante vegetación, el resort hace posible disfrutar de la ¡pura vida!

2) Laru Beya Resort & Villas/Belice

Una piscina infinita y hamacas en cada balcón permiten apreciar la belleza inigualable de este refugio con vistas increíbles al Mar Caribe, mientras por el lado occidental de la península se aprecia una hermosa laguna bordeada de manglares. Estos símbolos caracterizan a Placencia, destino vacacional que sobresale entre los más populares de Belice y Centroamérica.

3) Blue River Resort & Hot Springs/Costa Rica

Esta lujosa propiedad posee cuatro piscinas de aguas termales con minerales verdes para ofrecer una auténtica experiencia de viaje en Costa Rica, en el lado norte del Rincón de la Vieja, caracterizada por ríos azules, jardines botánicos y tours de eco-aventura.

4) The Buenaventura Golf & Beach Resort Panama, Autograph Collection/Panamá