Los jóvenes ocuparon el 86.2% de los puestos de trabajo que se crearon en el 2021

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

Al cierre del 2021 se crearon en el país 267,478 nuevos empleos, lo que representa un 6.1% más que último trimestre del año anterior y demuestra que el mercado laboral dominicano se encamina hacia la recuperación.

Los más favorecidos han sido los jóvenes, personas con edades de 15 a 24 años, quienes ocuparon el 86.2% de los nuevos puestos de trabajo generados en la economía el año pasado, de acuerdo a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo (ENCFT) publicada recientemente por el Banco Central (BCRD).

El informe detalla que la población juvenil ocupa 75,321 de los nuevos empleos que se crearon, mientras las personas de 25 a 39 años ocupan 67,784 de los puestos adicionales; el grupo de 40-59 años 3,833 y los de 60 años y más 19,052.

Nivel educativo

El informe detalla que la ocupación para personas con estudios secundarios registró un incremento de 146,254 nuevos empleos; los universitarios ocuparon 51,470 de los puestos añadidos al mercado y las personas sin formación solo ocuparon 7,159 puestos.

Las ocupaciones realizadas por personas con nivel de instrucción primaria registró una caída de 38,834 trabajos menos, establece el documento. Esto demuestra que el mercado laboral dominicano cada vez más demanda personal joven y capacitado.

Sectores

Los sectores económicos donde se crearon la mayoría de los puestos de trabajo fueron otros servicios (65,697), construcción (65,094), comercio (31,835), hoteles, bares y restaurantes (22,495), electricidad y agua (11,007), enseñanza (10,620) e intermediación financiera y seguros (5,844).

En cambio, en agricultura y ganadería se registró una reducción de 28,157 empleos, en la industria 8,518; en la administración pública y defensa 5,401 y en salud y asistencia social 4,116.

El informe establece además que la mayoría de los trabajos que se crearon en el 2021 fueron por cuenta propia, representando el 44.8% (74,333) de los nuevos empleos; a estos le siguen los empleados privados, que representaron el 17.8% (29,565) de los ocupados adicionales.

Los trabajadores domésticos representaron el 15.9% (26,331) de los nuevos ocupados; los patronos o socios 10.1% (16,706); quienes trabajan como familiar no remunerado 8.9% y los empleados del Estado 2.6% (4,328).

Desocupación

A pesar de que el mercado laboral se recupera, existe hay un gran número de personas que está sin empleo y que se ha cansado de buscar trabajo.

“Este grupo en el trimestre octubre-diciembre 2021 se colocó en 355,882 personas de 15 años y más, de las cuales el 71.1% indicó como motivo de no búsqueda que se cansó de buscar (47.1%) y responsabilidades familiares o quehaceres del hogar (24.0%)”, indica el informe.

Otras razones por las que ese segmento de la población no buscó trabajo fueron por responsabilidades familiares o quehaceres del hogar, porque están estudiando, por motivos de salud, que los empleadores no le dan trabajo por su edad, porque no tienen suficiente educación o experiencia, porque está embarazada, entre otras.

Género

Para los hombres se registró un aumento de 87,729 puestos de trabajos mientras que para las mujeres se crearon 78,261 nuevos empleos.

Informales

El año pasado se ubicó en 58.1%. en el país. El 82.3% de los ocupados en el sector informal posee un nivel educativo igual o inferior al secundario.

Ingreso

El ingreso promedio en el sector formal se ubicó en RD$133.6 por hora y en RD$93.5 en el informal.