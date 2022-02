Clientes de Bancamérica tienen incertidumbre respecto a su dinero

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD.

El hermetismo prevalece en las sucursales de Bancamérica, el banco propiedad del ciudadano venezolano Víctor de Jesús Vargas que el pasado miércoles comenzó a ser disuelto por la Superintendencia de Bancos (SB) por incumplimiento de las disposiciones legales y normativas establecidas en un plan de regularización al que estaba siendo sometida la entidad financiera.

Ayer en la tarde Listín Diario visitó nuevamente varias oficinas y todas estaban prácticamente vacías, con muy escaso personal y clientes.

En todos los lugares el ambiente era tenso, en una sucursal la puerta estaba abierta a medias. En otra había dos personas conversando y al ver al equipo de este medio entraron y se encerraron.

En una oficina ubicada en un reconocido centro comercial el personal de seguridad del lugar nos impidió tomar fotos y entrevistar a los clientes, a quienes la tensión se les notaba en el rostro.

Pocas personas acceden a dar declaraciones, piden que no se les grabe ni se les tomen fotos y muchas veces quienes hablan solicitan que se les reserve su nombre.

Incertidumbre

Los pocos clientes que han accedido a hablar han manifestado preocupación porque no pueden usar su dinero y temen no poder recuperarlo. “Eso me afecta mucho porque yo necesito mi dinero”, expresó una señora a la salida de una de las sucursales.

Diógenes Henríquez, un cliente que logramos contactar de forma virtual, manifestó que esta situación le afecta en gran manera porque tener sus ahorros seguros es una garantía de poder hacer inversiones o recurrir a ellos en caso de necesitarlos de forma inmediata.

“Saber que mis ahorros están en ese proceso genera mucha incertidumbre de si realmente podría recuperarlos”, expresó Henríquez, quien posee una cuenta corriente en dólares.

Henríquez indicó también que le genera incertidumbre el hecho de que en el país una institución bancaria puede de un momento a otro poner en juego los ahorros y esfuerzos de la gente.

“Hoy es Bancamérica, mañana no sabemos cuál otro banco pueda ser. La impresión nuestra fue completamente de sorpresa, puesto que cuando decidí abrir una cuenta en dólares, estuve investigando en varias instituciones bancarias del país y este banco ofrecía atractivas tasas, contaba con una infraestructura física y digital importante, incluyendo una App (aplicación) móvil para transferencias”, manifestó.

¿Qué pasará con el dinero?

De acuerdo a un documento explicativo de la Superintendencia de Bancos, las personas que tienen cuentas de ahorros hasta un monto de un millón ochocientos sesenta mil pesos en Bancamérica, tienen su dinero garantizado, pero no podrán utilizarlo en un período de hasta 30 días, que se pudiera extender por 30 días más.