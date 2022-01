Fitch: Reformas sector eléctrico reducen financiamiento RD

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

La firma Fitch Ratings manifestó que República Dominicana ha comenzado a mostrar evidencia clara de que las reformas para reducir las pérdidas financieras a largo plazo de los servicios públicos de electricidad están dando frutos, abordando uno de los factores que impulsan el aumento de la deuda pública como proporción del PIB en años recientes.

Fitch Ratings indica que entre 2020-2021, el Gobierno dominicano redujo los déficits operativos de las distribuidoras de electricidad y recortó las amortizaciones de la deuda interna en dólares de las empresas eléctricas.

También completó la construcción de una central eléctrica a carbón que experimentó sobrecostos, y sentó las bases para licitar la gestión financiera y la responsabilidad de inversión de los activos de generación y distribución de electricidad donde el Estado es el único propietario.

Fitch Ratings espera que las amortizaciones de las deudas de los servicios públicos de electricidad adeudadas a los generadores disminuyan a un promedio de 0.1 % del PIB anual en 2021-2023, frente a un promedio de 1.3 % anual en 2018-2020, lo que reduce la necesidad de que el Gobierno haga transferencias.

El Ministerio de Energía y Minas cree que el déficit financiero/PIB de las distribuidoras públicas de electricidad va en camino de reducirse aún más a 0.9% en 2021 desde 1.1% en 2020 y 1.4% en 2019.

Precisa que “sin salvaguardias institucionales más sólidas del sistema eléctrico dominicano, muchas de las medidas de eficiencia financiera podrían revertirse fácilmente”, y asegura que el Gobierno del presidente Luis Abinader, que asumió en agosto de 2020, se ha propuesto reducir el subsidio eléctrico efectivo.

Factores

Fitch espera que la deuda pública/PIB disminuya al 51 % en 2021 y se estabilice cerca del 49 % en 2022-2023.

Indica tres factores principales, comenzando porque los ingresos del Gobierno han mejorado y la administración ha demostrado moderación en el gasto.

Y, en segundo lugar, las reformas eléctricas (la reducción de las pérdidas financieras de las empresas públicas de electricidad y los esfuerzos para detener la acumulación de deudas de alto interés denominadas en dólares estadounidenses de las empresas públicas de electricidad con los generadores de electricidad) han reducido drásticamente los requisitos de endeudamiento externo del Gobierno.

En tercer lugar, cita que la recuperación del turismo y la creciente inversión privada han elevado las perspectivas de crecimiento económico para 2021-2023.

No obstante, señala que el déficit financiero de las empresas eléctricas públicas no desaparecerá por completo y las pérdidas técnicas y no técnicas siguen siendo elevadas.

Capitalización

En cuanto a la participación privada, Fitch indica que el Estado está tardando en reducir su presencia en el sistema eléctrico y no saldrá del todo. Revela el plan del Gobierno de adjudicar la administración de las tres Edes (Edesur, Edenorte y Edeste) al sector privado.

“El Gobierno cederá la gestión de los distribuidores bajo contratos a largo plazo. Las autoridades lograron las aprobaciones administrativas requeridas y adelantaron la propuesta a la Oficina de Asociaciones Público-Privadas”, indica Fitch en su reporte especial sobre República Dominicana, país en el que mantiene la perspectiva (BB-/Estable).

La DGAPP, ahora está preparando el proceso de solicitud de propuestas para seleccionar las firmas privadas que administrarán las operaciones e invertirá al menos US$1,600 millones en la red de distribución durante los próximos seis años, dice Fitch.