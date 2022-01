Todavía faltan por renovar más de 500,000 marbetes; quedan 14 días para hacerlo

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

Hasta la 1:30 de la tarde de ayer faltaban por renovar su marbete unos 535,784 vehículos de más de 1.5 millones que hay en el país hábiles para pagar este impuesto que les permite la circulación.

Según los datos proporcionados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la hora indicada se había renovado el marbete de 1,014,992 vehículos de un total de 1,550,776, lo que representa alrededor del 65%.

Se recuerda que el período para renovar vía internet concluyó el pasado domingo 16 y que la temporada de renovación concluye el lunes 31 de este mes. Es decir que a los que no han renovado le quedan 14 días para hacerlo.

Ahora solo están disponibles las oficinas establecidas de la DGII y alrededor de 720 sucursales de unas 30 entidades financieras distribuidas en todo el país.

Del total de las renovaciones que se habían hecho hasta ayer, 862,572 se efectuaron por el área de servicio de las entidades financieras; 119,953 vía internet y 32,467 a través de los puntos de la DGII.

Recaudaciones

Para esta temporada de renovación de marbetes, que inició el 2 de noviembre, Impuestos Internos tiene previsto recaudar más de RD$2,381 millones y hasta la fecha ha recaudado por encima de RD$1,687 millones.

El monto de las recaudaciones por concepto de renovación de marbetes cada año se mantiene en aumento. En el 2016 ascendió a RD$1,867.7 millones; en el 2017 a RD$2,009.4; en el 2018 a RD$2,221.8; y en el 2019 a RD$3,287.2. Solo en el 2020 se registró una disminución, debido a la pandemia, y la suma recaudada ascendió a RD1,088.0 millones.

Costos y sanciones

El costo de renovar el marbete es RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2016 y RD$3,000 para los fabricados del año 2017, inclusive, en adelante.

Quienes al concluir el plazo establecido no hayan renovado el marbete correspondiente al período 2021-2022 deberán pagar RD$2,000 como recargo; los que no renovaron el del 2020-2021 RD$2,100; y para los que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores el monto de la sanción es RD$ 3,100.