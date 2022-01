Quinta ola de Covid fuerza a bancos a cambiar horarios

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

Los bancos comerciales del país comenzaron desde ayer a anunciar los nuevos horarios que rigen en sus operaciones presenciales desde hoy 3 de enero 2022, como medida de prevención ante el incremento de contagios por gripe y el Covid-19.

La medida responde a un llamado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) que a su vez, al ser una medida de flexibilización temporal, les recomienda notificar de manera particular sus horarios a la Superintendencia de Bancos, ya que todos no están afectados de la misma manera.

Los avisos están siendo publicados por cada banco en sus redes sociales.

El Banco BHD-León trabajará en todas sus sucursales en general desde las 8:30 am hasta las 4:00 pm de lunes a viernes y sábado de 9 am a 1:0 pm. Los domingos no abrirá. En cambio dispuso horarios diferenciados en plazas comerciales y provincias. Este 6 de enero, Dia de Reyes, laborará de 9:00 a a 1:00 pm.

El servicio de autobanco opera desde las 8:30 am hasta las 5:00 pm. De lunes a viernes y sábado de 9:00 am a 1:00 pm.

Atendiendo a las condiciones de las plazas, el BHD León opera de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes y sábado de 9:00 am a 1:00 pm en Ágora Mall. En Blue Mall el horario es de 10:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes y de 10:00 a 1:00 pm los sábados. En las sucursales de Bravo Los Frailes, Carrefour, Hipermercados Olé, Luperón Multiplazas y supermercados La Sirena Puerto Plata III y Super Pola Las Terrenas el horario es de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

En Bella Vista Mall I, Downtown Center, Megacentro, Galerías 360, Homs, Luperón II, Patio Colombia, San Juan Shoping Center, Unibe y Sambil el horario es de 9:00 am a 5:00 Pm. Para servicios de autobanco en general el nuevo horario es de 8:30 am a 5:00 pm los sábados y de 9:00 am a 1:00 pm los sábados.

Prevención

La ABA informó el jueves que estas disposiciones están amparadas en la resolución 018-21 de la Superintendencia de Bancos, emitida el 30 de diciembre.

Resolución

La resolución 018-21 de la Superintendencia de Bancos autoriza a las entidades de intermediación financiera (EIF) e intermediarios cambiarios a adoptar las disposiciones que sean necesarias para prevenir la propagación de la Covid-19, cuya variante ómicron circula en el país.

Teletrabajo

La citada resolución indica que los bancos múltiples podrán habilitar trabajo remoto para el personal que consideren necesario y sea posible.

Popular

El Banco Popular Dominicano publicó en la tarde de ayer en su cuenta de Instagram que su horario es de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y estará sábado y domingo cerrado. Las sucursales ubicadas en plazas comerciales abrirán según las condiciones particulares de cada plaza, pero el cierre sigue siendo a las 3:00 pm.

En Ágora Mall , Bule Mall Santo Domingo y Blue Mall Punta Cana el nuevo horario es de 10:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 10:00 am a 2:00 pm. Los domingo no abre.

La entidad bancaria pide a sus clientes que realicen sus transacciones a través de su página web, de su aplicación, por el canal tPago y por los cajeros automáticos y la red de subagentes bancarios.

Otros bancos

El Banco Santa Cruz laborará desde hoy a partir de las 8:30 am hasta las 3:00 pm hasta el viernes, los sábados de 9 a, a 1 pm y los domingos no abrirá.

Pide a sus clientes usasr los canales digitales de banca en línea Promerica on line, P, Teleasistencia Promerica, Promerica móvil RD y los cajeros Unared.

El Banco de Reservas no había publicado ayer en la tarde su nuevo horario.

El pasado jueves, la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA) informó que amparadas en la resolució de la Superintendencia de Bancos a partir de hoy regirá un nuevo horario en la banca.

Los cambios temporales en los horarios de atención al público,dijo la ABA, forma parte de las medidas para salvaguardar la integridad de los usuarios y colaboradores del sector y así prevenir la propagación de la Covid-19, cuya variante ómicron circula en el país. La resolución de la Superintendencia es la 018-2.