Conatra advierte a afiliados que no solicitará prórroga para renovar marbetes

Santo Domingo, RD

La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) anunció este domingo que casi la totalidad de sus afiliados ha renovado su marbete, por lo estiman que este año no será necesario solicitar prórroga a Impuestos Internos para la renovación.

Según un comunicado de la organización, más del 85% de sus afiliados ha logrado renovar en un tiempo record.

El vocero de Conatra, Mario Díaz, solicitó a los transportistas del gremio que aún no han renovado sus marbetes, que a partir de la primera semana de este mes concluyan ese proceso para que se eviten inconvenientes.

Resaltó que según informaciones de la Dirección General de impuestos Internos (DGII), un porcentaje muy mínimo de los vehículos del transporte de pasajeros no ha renovado sus marbetes de circulación y precisó que ese porcentaje pertenece a otras organizaciones choferiles.

“Advertimos a nuestros afiliados que de ninguna manera solicitaremos prórroga para la renovación a la DGII y que además nosotros tampoco permitiremos que ningún vehículo afiliado circule sin cumplir ese requisito de ley”, precisa la nota de la organización.

Díaz garantizó que al finalizar el mes de enero todos sus afiliados tendrán renovados sus marbetes de placas.

Fecha límite

El plazo establecido por la DGII para la renovación del marbete sin recargos (periodo hábil) es desde el 02 de noviembre del 2021 hasta el 31 de enero del 2022 inclusive.

Pasada esta fecha quienes no renovaron deberán pagar RD$2,000; a los que no han renovado el marbete del año anterior, es decir, 2020-2021, la suma asciende RD$2,100 y los vehículos que no renuevan el impuesto de circulación vehicular desde 2019-2020 y años previos deben pagar RD$ 3,100.