Revista inglesa Pan Finance galardona a Valdez Albizu

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

La revista inglesa Pan Finance, dedicada a la difusión de noticias, artículos y entrevistas sobre economía, finanzas y comercio, galardonó a Héctor Valdez Albizu como Gobernador de Banco Central del año 2021, región Latinoamérica, por su excelente gestión en el Banco Central de la República Dominicana.

La concesión del galardón le fue comunicada al gobernador Valdez Albizu por los directores de Pan Finance, Olu Emmanuel y Thomas Watts, y ha sido anunciada en la más reciente edición de la revista, en sus versiones impresa y digital.

Pan Finance, que cuenta con más de 100,000 lectores y tiene presencia en más de 150 países, seleccionó a Valdez Albizu luego de un análisis cuantitativo y cualitativo de información disponible en plataformas especializadas, fuentes privadas y los lectores de la revista, integrados por inversionistas institucionales, banca privada y directores ejecutivos de empresas internacionales, entre otros.

Galardón

El galardón otorgado al gobernador del BCRD incluye un trofeo y un certificado que lo motiva: “Héctor Valdez Albizu ha sido Premio a la Calidad 2021 recientemente, el Banco Central (BCRD) obtuvo el Premio a la Calidad 2021, categoría oro, que otorga la European Society for Quality Research - ESQR (Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad), en reconocimiento a su “compromiso, dedicación y esfuerzos para mejorar los logros en la gestión de la calidad” de la institución.

Héctor Valdez Albizu ha laborado durante 46 años en el Banco Central, de los cuales lleva 23 años como gobernador de esta institución.

Ha recibido, entre otros galardones, el “Gobernador del Año 2006 para la región de Las Américas” por la revista The Banker; el “Global Finance Central Banker Report Card Grado A” por la revista Global Finance, y el “Gobernador del Año para la región del Caribe” por la revista Global Markets, ambos en 2017.

Asimismo, la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Oficial, en 2012; la Condecoración Orden Bernardo O’Higgins en el grado Gran Oficial, por el gobierno de Chile, en 2019; y el reconocimiento del Senado de la República Dominicana, en 2021.

Los detalles del galardón de la revista Pan Finance pueden verse en la dirección Award Winners 2021 - PAN Finance. Igualmente, puede leerse el trabajo titulado “The Dominican Republic: one of the fastests-growing economies in Latin América”, disponible en la más reciente edición de la revista Pan Finance Pan Finance Magazine Q4 2021 - PAN Finance

Premio a la calidad

Recientemente, el Banco Central (BCRD) obtuvo el Premio a la Calidad 2021, categoría oro, que otorga la European Society for Quality Research - ESQR (Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad), en reconocimiento a su “compromiso, dedicación y esfuerzos para mejorar los logros en la gestión de la calidad” de la institución.

El premio, entregado en la Convención ESQR Quality Achievements Awards 2021, celebrada en Dubai, fue recibido en nombre del Banco Central por el ministro consejero de la embajada de la República Dominicana en los Emiratos Arabes Unidos, Samuel Castro.

El Banco Central fue evaluado junto a otras 44 instituciones, representativas de 37 países, dedicadas a sectores como la administración pública, banca, industria, tecnología, turismo, transporte, energía y sanidad, entre otros.

La ESQR fomenta la cultura de la calidad, reconoce las buenas prácticas empresariales, la innovación tecnológica, los logros en materia de calidad en organizaciones de todo el mundo, y divulga las estrategias de actuación exitosas de estas organizaciones.

Entre los mejores

Héctor Valdez Albizu, fue galardonado con dos importantes premios de parte de prestigiosas revistas internacionales especializadas en temas de economía y finanzas, siendo estos el “Global Finance Central Banker Report Card Grado A” de la revista Global Finance, el cual fue otorgado a tan sólo cuatro gobernadores o presidentes de bancos centrales de la región de América Latina y el Caribe, y el “Gobernador del Año para la región del Caribe” otorgado por la revista Global Markets.

En el Senado

El presidente Luis Abinader, encabezó en el Congreso Nacional un acto donde fue reconocido Valdez Albizu, por sus años de trayectoria en el servicio público.