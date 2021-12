Cinco sugerencias para invertir el salario de Navidad

Diego Sosa

Forbes Centroamérica

El dinero que entra en diciembre en forma de salario extra es muy fácil de usar. La realidad es que está diseñado para que le hagamos frente al mes que suele ser el más caro del año. Compartir y regalar es parte de lo que se lleva nuestra entrada más esperada.

Si te organizaste y una parte te quedará, te doy a continuación cinco ideas de inversión.

Criptomonedas: Para los más arriesgados y que no necesitan el dinero. Cerrar los ojos y apostar a que mi dinero se multiplicará, aunque con el riesgo de que se divida, es la consigna. Esto en realidad no es una inversión, es una apuesta. El que quiera hacer trading lo tiene que ver como un trabajo. Invertir en criptomonedas no es complicado, pero sí complejo. Uno debe tener su monedero o abrir una cuenta en un lugar confiable. Lleva un tiempo hacer investigaciones para poder forjar la compra. El que tiene un asesor, puede ser un canal de YouTube, de confianza, puede acortar el camino. Pero nunca le des el dinero a otro para que lo haga por ti. Mucho menos pagues para entrar en ese mundo… no es necesario para tener monedas, solo hay que comprar. A menos que lo que estés pagando sea una asesoría.

ETF: Para los que apuestan al largo plazo mirando al horizonte. Son instrumentos financieros que se componen de varias inversiones. Administrados por una institución. Se pueden conseguir de varios tipos, desde acciones hasta inmuebles. Pasando por divisas y materias primas (comodities). Son instrumentos de crecimiento, aunque también pueden bajar según lo que pase en el mercado al que están destinados. Su riesgo varía, dependiendo de lo que esté dentro del fondo, y quién lo administra.

Certificados financieros: Para los que prefieren lo tradicional con rendimientos fijos garantizados. Y de la misma forma los más bajos retornos de los instrumentos financieros de inversión. No dan sustos, y nos ponen dinero en el bolsillo. En el momento están muy bajos los intereses debido a que los estados tienen una política monetaria superexpansionista… sino hiper. Si nos colocamos a corto plazo, como máximo 90 días, podemos tener flexibilidad para cambiar cuando haya modificaciones en el mercado. Aunque nos ofrecerán mejores condiciones a largo plazo. Pero puede ser que no sean tan buenas si los gobiernos comienzan a subir las tasas de referencia. Que ya muchos están dando señales en ese sentido buscando disminuir la inflación que ha causado su mencionada política monetaria.

Acciones: Las clásicas para los que dan su primer gran paso en el mundo de las inversiones. Comprar participación en una empresa me da la opción de crecer con ella. Y en algunos casos hasta tengo dividendos una (o varias) veces al año. Es recomendable iniciar con posiciones estables, empresas conocidas y con tiempo en los mercados. Arriesgar en las tecnológicas es para personas que estén pendientes de lo que está pasando, porque cualquier cambio brusco debe tener consecuencias… ventas rápidas para tomar ganancias y reinvertir una vez pase el momento de inestabilidad.

Más de una canasta: Y no solo con huevos. Para el que tiene suficiente y puede diversificar su riesgo esta es una gran opción. No tendrá el mejor rendimiento, pero no se arriesgará a las mayores pérdidas. Poner no solo huevos en las canastas siempre ha sido mi dogma. Crecimiento con dispersión de riesgo.

Invertir conlleva riesgos y es lo principal a medir. No por la posible pérdida, sino por mi tipo de personalidad. Si estaré nervioso por la posibilidad de perder, no debo entrar en alto riesgo. Si no tengo conocimiento ni experiencia, debo iniciar poco a poco.

No es que sea tan complejo como aparenta, es como todo, aprender lleva su esfuerzo y su tiempo. Y si lo hacemos como se debe, las recompensas son más que satisfactorias.

*El autor es conferencista sobre finanzas.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Centroamérica.