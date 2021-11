Consejos para tener estabilidad económica en un fin de semana de compras

Rosmery Méndez

Especial para LD

Santo Domingo, RD

Si tus gastos mensuales superan tus ingresos, si tienes varias tarjetas de crédito y solo te alcanza para pagarle el mínimo todos los meses, o si piensas que solo pagas y que no te queda para disfrutar un paseo o comprar eso que tanto quieres, es hora de que te detengas y pongas en práctica nuevos hábitos financieros que te ayuden a tener libertad económica.

"El único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado" reza una frase de Adam Smith, es por esto, por lo que, sin importar de cuánto sean tus ingresos, con el manejo adecuado puedes lograr tus metas.

Y la celebración del Black Friday no debe ser la excepción. Lo ideal es que tanto tu bolsillo como tu mente estén preparados para realizar compras dentro de lo presupuestado, de manera que luego de este fin de semana tengas la certeza que los artículos adquiridos lo hiciste inteligentemente.

Ámbar Raymundo, corredora de valores en CCI puestos de bolsa, indica que, para tomar decisiones acertadas con relación al dinero, es importante ser disciplinado con los objetivos propuestos y de esa forma entonces poder alcanzar la llamada inteligencia financiera.

Raymundo asegura que, para tener disciplina y organización, es importante tener metas claras que nos ayuden a organizarnos y tener disciplina para lograr los objetivos, esto nos conduce a un equilibrio.

Lo cierto es, que para poder llegar a fin de mes sin el dolor de cabeza que resulta pagar las cuentas por los altos costos de los productos que consumimos y que además puedas tener un "ahorrito", para comprar ese carro soñado o tener ese 'colchón' que te permite dormir tranquilo ante cualquier imprevisto, es importante educarse y ser constante.

Para el experto en finanzas, César Asiático, la inteligencia financiera se produce cuando hay un cambio positivo en los hábitos financieros de una persona, que se ve reflejado en una mejoría en la calidad de quien la pone en práctica de la de su familia.

El experto asegura que, para aprender a tener inteligencia financiera, es importante leer texto sobre educación y estrategia financiera, asistir a seminarios impartidos por expertos, visitar blogs, hacer investigaciones en la red etc. “Pero definitivamente lo más importante es tratar de poner en práctica estos principios pues de otra manera solo serán conocimiento acumulado”.

Ambos especialistas coinciden en que el mejor momento para iniciar a recibir buenos hábitos de ahorro es en la niñez, Raymundo indica que lo primero es crear conciencia en los pequeños y luego promover el ahorro para comprar algo que les guste o salir los fines de semana en el caso de los adolescentes, mientras que Asiático aconseja a los padres enseñar con el ejemplo y comprar una alcancía estableciendo algún fin para ese ahorro.

Llevar las finanzas en orden es tan importante como tener una buena salud emocional, física y mental asegura Cesar Asiático, quien también comparte sus recomendaciones en Instagram @casiaticofinanzas, en Youtube Cesar Asiático finanzas y en su página web Cesarasiatico.com.

“En este sentido lo más importante es desarrollar buenos y fuertes hábitos financieros que sea parte de nuestro comportamiento cotidiano y que no representen ningún esfuerzo extraordinario. Si lo gramos internalizar estos hábitos, automáticamente estaremos tomando más buenas decisiones que mala en nuestra vida y eso se traducirá en bienestar duradero y sostenible para nosotros, es decir en calidad de vida”, sostiene.

Cuentas de redes sociales que ayudan con las finanzas

También puedes aprovechar al máximo y aprender de personas que están dispuestas a compartir su conocimiento de manera gratuita, por eso te dejo algunas cuentas de redes sociales que te ayudarán a lograr esa inteligencia financiera, para que salgas de esas deudas y ¿porque no?, te vayas de vacaciones con la familia sin tener que hacer un préstamo.

@aurarord es una cuenta de Instagram que maneja la experta en finanzas, Aura Cruz, allí puedes encontrar consejos de finanzas, desde cómo manejar de manera adecuada tu tarjeta de crédito, hasta como hacer un presupuesto cada quincena.

Esta es de esas cuentas que son más que redes sociales, ya que cuenta con una página web, donde puedes optar por asesorías más personalizada, con retos que te ayudarán a organizar tus finanzas.

Estas cuentas han demostrado que hablar de presupuesto y finanzas no tiene que ser aburrido, por eso la cuenta de @edufinanzas está en este listado, la persona detrás de esta cuenta, Pamela Pichardo, maneja el tema de la economía de una manera amigable, ayudándote a identificar tus gastos hormigas (ese pequeño consumo que no te hará más pobre, en el momento, pero que se vuelve recurrente en la semana o el mes) por ejemplo el café que compras a diario y ofreciendo soluciones para dejar ese hábito que no ayuda a tu economía.

Esta cuenta ofrece cursos gratuitos sobre libertad financiera y cuenta además con un canal de YouTube.

Lía Vargas es una coach de finanzas que con su cuenta @mujerfinazas le habla de manera muy directa a la nueva generación, con consejos para realizar compras por Internet y finanzas para emprendedoras creativas.

Una cuenta que se está abriendo paso en las redes es @mindy.rd, con una línea gráfica colorida, ofrece consejos principalmente a los jóvenes que tienen su primer empleo a cómo priorizar sus gastos y no quedarse sin presupuesto antes de finalizar la quincena.

Lectura

Otra opción para empezar a tener hábitos financieros saludables es leer un libro sobre finanzas, pero no te asustes, los libros no son sólo para los expertos ni tampoco deben ser tienen que estar llenos de números, por eso te dejo un listado con los que puedes iniciar.