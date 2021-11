Estados Unidos ofrece a países de África inversión sin "deudas que no pueden manejar"

EFE

Dakar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en Dakar que su país está dispuesto a hacer inversiones en los países de África sin "deudas que no puedan manejar", en el último día de su primera gira por el continente.



Blinken firmó hoy en la capital de Senegal, adonde llegó este viernes procedente de Nigeria, varios contratos para construir infraestructuras con el Gobierno senegalés valorados en unos 1,000 millones de dólares.



"Nuestros proyectos en Senegal, y para mí esto es lo más importante, están basados en nuestros valores que compartimos como democracias, como la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de derecho, la competencia y la innovación", subrayó en rueda de prensa.



"Esperamos crear empleos locales, proteger a los trabajadores y al medio ambiente y reducir la corrupción, y todo ello sin cargar a los países con deudas que no pueden manejar", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.



Blinken hizo este anuncio tras asegurar este viernes que el Gobierno estadounidense busca una "cooperación más eficiente" con África que trate al continente como un "gran poder geoestratégico", pero también con críticas veladas a los acuerdos de infraestructuras de China en la región, que han generado abultadas deudas en las arcas de muchos países africanos.



Alertó de que esos acuerdos pueden ser, en ocasiones, "opacos, coercitivos, cargar a los países con una deuda inmanejable, ambientalmente destructivos, y no siempre benefician a las personas que realmente viven allí".



"Haremos las cosas de una manera diferente", zanjó Blinken.



Estos comentarios se producen en un momento en el que China, que arrebató el liderazgo económico de Washington en África en 2009, mantiene su posición de principal socio comercial del continente africano de una manera cada vez más indiscutible.



A finales de este mes, Senegal acogerá una importante cumbre entre África y China que tratará de reforzar la cooperación entre ambos bloques y apostar por un desarrollo sostenible.