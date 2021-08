Productores de carne sugieren se prohíba importación de cortes de cerdo

Santo Domingo, RD

La Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne (Asocarne) hizo un llamado a las autoridades a que fortalezcan los controles de bioseguridad -fito y zoosanitarias- en los puertos de entrada al país para evitar que surjan otras crisis que afecten rubros adicionales de la producción agropecuaria.

“En estos momentos de crisis en la industria porcícola, es indispensable robustecer las medidas de control en los puntos fronterizos y supervisión de los animales vagabundos, de traspatio y de granjas improvisadas para que las fincas y productores organizados que cumplen con los controles de bioseguridad no se vean aún más afectados”, sugirió Enrique de Castro, presidente de Asocarne, a través de un comunicado de prensa.

El presidente de los productores de carne consideró que las autoridades deben prohibir de manera tajante la importación de material genético animal o vegetal de países no aprobados, a menos que vengan de laboratorios certificados y verificados por agencias internacionales.

Además, sugiere la pausa temporal de las importaciones de los cortes de cerdo, el lavado de camiones en los mataderos y, a futuro, mejorar los programas de fomento a la implementación de controles y cumplimiento de normas de bioseguridad.

Los productores de carne ponderaron de manera positiva la medida anunciada por el Ministerio de Agricultura de que se pagará a los productores con el precio de mercado los animales que deban ser sacrificados y proponen que el Estado compre carne de cerdo en el mercado local para ser congelada y consumida en los planes sociales del Estado.

“Es necesario que el Estado contribuya también a la educación del consumidor con una campaña de orientación sobre la inocuidad de la carne de cerdo” pidió al Gobierno.

Los productores de carne bovina hicieron un llamado a la población para que no dejen de consumir carne de cerdo puesto que la peste porcina africana no afecta la salud humana.