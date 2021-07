Macarrulla niega contrato grado a grado, sobrevaluaciones y vicios de construcción en Nueva Victoria

Redacción Economía y Negocios

Santo Domingo, RD

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, defendió este miércoles nuevamente la participación de la empresa de su familia Mac Construcciones en el complejo penitenciario Las Parras, también denominado Nueva Victoria.

Durante una entrevista en el programa El Día, producido por los periodistas Huchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana, el funcionario aseguró que todas las acusaciones que se le hacen a la constructora al respecto son falsas.

“Nos acusaron de que fue un contrato grado a grado: falso; nos acusaron de que hay sobrevaluación: falso; de que hay vicios de construcción; falso…”, expresó.

Aclaró que aunque ya no está vinculado a la empresa avala todo lo que han hecho quienes la gestionan en la actualidad, que son sus hijos.

“Mis hijos manejan el corporativo pero cada uno de los negocios del grupo familiar tiene su gerente, pero yo avalo lo que hace el gerente y lo que hacen mis hijos. Esa empresa se maneja con principios, con valores de tres generaciones y ahí no hay ningún acto pecaminoso ni fuera de la ley ni ningún conflicto de intereses…”, afirmó.

El funcionario dijo que se siente tranquilo y que aunque todavía el Ministerio Público no los ha llamado para investigarlos, espera que lo haga pronto para demostrar que todas las acusaciones son falsas.

“Nosotros nos sentimos muy tranquilos porque no pagamos sobornos, ni sobrevaluamos ni tenemos responsabilidad sobre ninguno de los hechos que se están señalando”, enfatizó.

Agregó que contrataron una firma dominicana de ingeniería de prestigio internacional que está haciendo una evaluación técnica minuciosa y detallada, pero que esto tomará alrededor de cuatro meses.

Someterá a todos los que lo acusan

El ministro indicó nuevamente que someterá a la justicia a todas las personas que lo han difamado para que se retracten porque hay dos que todavía no lo han hecho.

“Las personas que nos acusaron y no se retractaron serán sometidos porque yo no puedo permitir que a mi nadie me diga ladrón porque son 45 años de trabajo y tres generaciones de Macarrulla trabajando...no se lo permito a nadie aunque eso tenga la consecuencia que tenga”, sostuvo.