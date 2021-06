Comerciantes de carnes en el Merca-Santo Domingo paralizan ventas por alza en sus facturas de energía eléctrica

Nairobi Nuñez

Santo Domingo, R.D.

La Asociación de Comerciantes de Carnes en el Merca Santo Domingo protestan este jueves en el lugar debido al alza de precios en sus facturas del servicio eléctrico.

Estos aseguran que anteriormente pagaban menos de RD $10,000 por el servicio de electricidad en sus comercios, por tanto hacen un llamado al ministro de Agricultura, Limber Cruz y al presidente de la República, Luis Abinader, para que busquen una solución a su problema y poder continuar con sus labores.

“La situación que tenemos es que nos están llegando facturas que no dicen ni siquiera, la distribuidora, solo dice Mercadom...es una factura ilegal”, señaló una de los representantes de la asociación, quien no se identificó.

Asimismo, expresó que mantendrán la protesta pacífica con el cierre de sus negocios hasta que reciban respuesta a su problemática.

De igual forma, Carlos Abreu, otro de los negociantes, afirmó que al momento de ubicar su local, los encargados del Merca le manifestaron que solo pagarían de RD $4,000 a RD $5,000 mientras que actualmente las facturas les están llegando hasta de RD $23,000.

“Ahora me llegó de RD$23,600”, enunció mientras mostraba a la prensa detalladamente el costo del servicio.

“Hasta que esto no tenga solución vamos a mantener nuestras puertas cerradas”, señaló Rigoberto Rosario, a la vez que mencionó que antes estaban subsidiados por el gobierno para llevar los productos más baratos al público.

“Aquí no tenemos contador no tenemos nada”, señaló este comerciante, quien expresó además que no entiende porqué le llegó un recibo de luz con un monto a pagar de RD $58,000.

En el área de carnes y embutidos del Merca Santo Domingo existen 53 puestos, en donde todos tenían sus puertas cerradas. Mientras los demás comercios mantenían sus ventas como de costumbre.

Cientos fueron los consumidores que se presentaron en los comercios, mas se sorprendieron al encontrar todas las carnicerías sin comercialización este jueves.

Cómo es el caso de, Carlos Pérez, quien dijo que los comerciantes debieron enviar un comunicado, lamentando haber ido en vano al lugar.