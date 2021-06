Respaldan solo haya vacunados en lugares públicos y privados

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), respalda que los empleados acudan a sus centros de trabajo ya vacunados, porque así contribuyen a cuidar la salud de todos.

El presidente de la ANEIH considera que apoya que todos se vacunen, porque aunque es una decisión personal, no se debe poner en riesgo a otras personas.

La responsabilidad debe ser compartida dijo el dirigente industrial, sobre todo en las personas que desean participar en actividades cerradas. Informó que en su empresa ya se comenzó a exigir a los empleados la tarjeta de vacunación, aunque si no la tienen no son sancionados, sino que se les invita de forma motivadora para que se vacunen, porque es más beneficioso que no hacerlo.

Horarios

Ureña dijo al respecto que considera correctas las medidas adoptadas por las autoridades para contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19, debido a que de alguna forma están permitiendo las actividades comerciales diurnas.

Sostuvo que aunque las medidas de toque de queda con horarios restringidos afecta las actividades nocturnas, la economía no está cerrada totalmente, por lo que es partidario de que se mantenga así dentro de las limitaciones, con todos los protocolos de seguridad para que la gente no siga enfermándose.

Ureña habló en el hotel Sheraton previo a la celebración del 50 aniversario de la ANEIH.