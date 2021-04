Crece la incursión de jóvenes en negocios financieros virtuales

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

Muchos jóvenes que buscan generar ingresos sin estar sujetos a un empleo están incursionando, a través de diversas plataformas, en el mercado especulativo de la compra y venta de monedas (virtuales, divisas y hasta comodities), un modelo de negocio con altos riesgos pero que les está proporcionando buenos beneficios.

Alexis Tejeda es un joven YouTuber que aprovecha las oportunidades que la tecnología le ofrecer para hacer negocios y desde el 2017 ha incursionado en el mercado de compra y venta de criptomonedas, llegando a ganar buenas sumas de dinero tanto en peso como en dólares.

Refiere que se enteró de esta oportunidad de negocio por referencia de un compadre y se motivó a escudriñar sobre el tema en tutoriales de Youtube y en Google. “Inicié con una inversión inicial de RD$85,000, en un mes la recuperé, guardé lo que me gané y en los meses siguientes saqué cerca de RD$100,000 más”, narra Alexis a Listín Diario.

Puntualiza que logró ganarse hasta US$8,000 luego de sacar la inversión inicial y de obtener unos RD$100,000 en efectivo. Alexis señala que el modo en que se realiza este negocio se parece al mercado de valores, inviertes en divisas, compras y vendes criptomonedas, pero que lo esencial es que compras monedas de diferentes valores que luego vendes cuando en el mercado empiezan a alcanzar mejores precios.

“Yo invierto en la moneda que más me convenga en el momento, porque yo hago un tipo de trading que es diario, yo compro una y la vendo, vuelvo a comprar y la vendo, y si veo una que es mejor abandono la que tenía e invierto en la otra”, indica Alexis agregando que existen diferentes tipo de “trading”.

¿Qué es el trading?

Según el banco español BBVA, el “trading” consiste en la compra y venta de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, es un tipo de operativa bursátil de carácter especulativo, que está sometido a los vaivenes del mercado.

Explica la BBVA que sus operaciones se basan en comprar un activo para venderlo a un precio superior o bien vender un activo, para comprarlo de nuevo por un coste más bajo.

Inversión a más largo plazo

Sin embargo, hay otro tipo de trading que se hace a largo plazo, explica Alexis en su relato, “yo invierto en esta moneda, en tal proyecto y dejo por meses esa inversión y cuando el explota, o sea, eleva su precio, se va para la nube, entonces mucha gente que aposto a ese proyecto (…) duplican 10 veces, 20 veces y hasta 100 veces su inversión”.

Expone que no ha tenido pérdida desde que empezó el negocio, aunque ha dejado de ganar y ha perdido en ocasiones parte de lo ganado, pero a eso no lo considera pérdida.

Apunta que desde hace dos meses está retomando las inversiones porque su hermano y un amigo le han dicho que esta bueno el mercado. “Inicié con unos US$800.00 y ya los he convertido en unos US$6,000 entre comprar monedas baratas y venderlas caras”.

Detalla que no sabe cuántas monedas existen, pero que cada día surgen más. “Yo elijo monedas que tengan menor precio para mi capital de inversión, que me cuesten menos de un dólar por moneda y puedo invertir US$1,000 y cuando suben a US$1.5 ya sabes que le estas ganando un 50%”.

Alexis dice que le ha recomendado a amigos cercanos que hagan este negocio porque lo ve como una oportunidad. “A cada amigo que yo vea que le puedo hablar de ella y que creo que le puede sacar beneficio le digo”, expresa.

Las mujeres también hacen “trading”

Otro testimonio es el de María Isabel, una joven madre que se quedó sin trabajo en medio de la pandemia a mediados de julio del 2020.

Al preguntarle a qué dedica me dice que al “trading” y lo define como una experta “es tú especular acerca de instrumentos financieros y ver cuando es la mejor oportunidad para comprar o vender esos instrumentos”.

Explica que escuchaba hablar de las criptomonedas desde hace tiempo y que en una clase de administración (carrera de la que se graduó), un experto economista que invitó el profesor a las clases les habló de las criptomonedas y de sus potencialidades a futuro.

Fue en mayo del año pasado que una amiga le dijo que quería mostrarle una presentación de una academia estadounidense que enseña a hacer inversiones con instrumentos financieros y ya en julio, luego de quedar desempleada se dedicó totalmente al negocio de compra y venta de divisas aprovechando oportunidades en sus fluctuaciones (sube y baja) mediante un “bróker” o “intermediario”.

“Le empecé a dedicar un poquito más de tiempo, le puse un poco más de carácter al negocio, empecé a aprender no solo de divisas sino también de negociaciones en acciones, en las criptomonedas también y materias primas como el oro, ya tengo nueve meses en la academia y vivo 100% de este negocio. Le sacó más de US$1,000 mensual al proyecto mínimo”, explica esta joven madre de una niña.

Riesgos de las monedas virtuales

Aunque muchas personas están haciendo negocios con monedas virtuales, el Banco Central en el 2017 advirtió sobre los riesgos que se corre al utilizar como medios de pago monedas virtuales como bitcoin, litecoin y ethereum.

La autoridad monetaria señaló que “los activos virtuales no son una moneda de curso legal y por consiguiente no gozan del respaldo del Estado, su efectividad o su uso como medio de pago en nuestra economía no pueden ser garantizados. Ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados”.

SEPA MÁS

Cada día más gente se integra

María Isabel cuenta que cada día más gente se integra a este tipo de negocio. “Estoy en cinco grupos y en cada uno hay más de 200 personas de República Dominicana. También he tenido la oportunidad de viajar a capacitaciones y conocer jóvenes de Colombia, Chile, México, Perú, Estados Unidos”.

Plataformas para trading

En el lenguaje que usan quienes hacen este tipo de negocios virtuales, María Isabel explica que hay “brokers” o intermediarios como: Fxprimus, Zumafx, Pepperstone, plataformas que negocian con comodities y que son parte de un mercado de mayor capacidad como Forex.

El mercado Forex es una plataforma en que los “traders” o comerciantes de todo el mundo compran, venden o intercambian divisas al precio de mercado actual, con más de US$55.3 billones en transacciones diarias.

El boom de las criptomonedas

Luego de que en febrero, Elon Musk, a través de su fabricante de automóviles Tesla, decidió comprar US$1,500 millones en bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, la cotización de la moneda digital aumentó un 17% y esto ha incrementado las expectativas de quienes negocian con las monedas virtuales.