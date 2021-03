¿Sabes cuántas entidades de intermediación financieras están autorizadas a operan en el país?

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD.

Hasta febrero de este año, la Superintendencia de Bancos (SIB) registraba 107 entidades de intermediación con autorización para operar en el sistema financiero nacional.

Esta cifra la integran 17 bancos múltiples o comerciales, 14 bancos de ahorro y crédito, 6 corporaciones de crédito, 10 Asociaciones de Ahorros y Préstamos, 34 agentes de cambio, seis Agentes de Remesas y Cambio, 18 entidades Fiduciarias y dos entidades públicas de intermediación financiera.

De las 14 asociaciones de ahorros y préstamos, ocho llevan el nombre de provincias o región: Romana, Peravia, La Vega Real, Duarte, Maguana, Mocana, Bonao y Cibao.

El total de activos de los bancos múltiples, según el “Estado de Situación por Tipo de Entidad”, que presenta la SIB, asciende a RD$2,076,658.9 millones, en las Asociaciones de Ahorros y Préstamos alcanzan los RD$236,871.4 millones, en los bancos de ahorros y créditos RD$45,990.4 millones, las entidades públicas de intermediación financiera RD$7,595.1 millones, las corporaciones de crédito RD$3,680.4 millones.

Un poco de historia

El sistema bancario o financiero fue creado, según el Directorio Comercial e Industrial del 1955, el 23 de octubre de 1947, con la promulgación de un conjunto de leyes que incluían la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley Monetaria, Ley General de Bancos y la ley que regula la actuación y representación del Banco Central frente a los convenios internacionales sobre moneda y banca suscritos y ratificados por el país.

Aunque ya para el 1869 había surgido el Banco Nacional de Santo Domingo y en 1909 se promulgó la primera Ley General de bancos, se considera que el primer paso para la creación del sistema monetario y bancario se dio en 1937, cuando se puso en circulación la moneda metálica nacional en sustitución de la moneda fraccionaria de los Estados Unidos.

Hasta ese momento en que el peso oro dominicano fue puesto en circulación, en el país había un signo monetario extranjero y una moneda subsidiaria nacional.

En 1941, el Gobierno dominicano adquirió las sucursales del National City Bank of New York y creó el Banco de Reservas de la República Dominicana, el cual se convirtió en el agente fiscal y depositario de los fondos estatales, además de funcionar como banco comercial.

En 1945 se registra la fundación del Banco de Crédito Agrícola e Industrial y ya para 1953 operaban en el país: el Banco Central, once sucursales del Banco de Reservas, catorce sucursales del Banco de Crédito Agrícola, tres sucursales del Banco de Crédito y Ahorro, de capital privado y los bancos de capital extranjero: cinco sucursales del The Royal Bank of Canadá y una sucursal del The Bank of Nova Scotia.