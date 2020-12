Gobierno inicia entrega de la Tarjeta Bono Navideño con un monto de RD$1,500 y explica cómo funcionará

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader anunció este lunes el inicio de la entrega de la Tarjeta Bono Navideño, que beneficiará a un millón de familias en todo el país, con un monto cada una de RD$1,500.

Yenny Constanza, de la comunidad El Higüero, en Santo Domingo Norte, fue la primera beneficiaria de la tarjeta, de las manos del Presidente, según un comunicado.

Indicó que los consumos se pueden realizar en más de 7,000 establecimientos, entre almacenes, supermercados y colmados de todo el país.

¿Cómo funcionará?

La nota precisa que las tarjetas son electrónicas con chip y que podrán utilizarse sólo para consumo, ya que no disponen efectivo.

Estas tarjetas no están relacionadas a una cuenta bancaria o a una cuenta de crédito, por lo que no se genera deuda y tendrán vigencia hasta que se agote el saldo, por lo que no son recargables.

No aceptan transacciones por Internet ni por teléfono y para poder consumir, el beneficiario debe estar presente.

Los beneficiarios podrán activar la tarjeta llamando de forma gratuita al número (809) 920-2004 y deberán proporcionar su número de cédula y el de la tarjeta. Solo podrá activar una y a partir de ese momento tendrá hasta el 28 de febrero de 2021 para consumir los RD$1,500.

El comunicado precisa que las tarjetas están destinadas a personas que no reciban ningún beneficio del Estado, por lo que no podrán recibirlas los empleados del Gobierno, beneficiarios de los programas sociales, ni quienes estén en los programas temporales Quédate en Casa, FASE o Pa´ti.

Serán entregadas a través del programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), del Gabinete de Política Social y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) en sus delegaciones de todo el territorio nacional, además del Plan Social, las gobernaciones , las cámaras legislativas, los ayuntamientos y la presidencia de la República.

Cambio

El mandatario destacó que esta nueva metodología terminará con la forma atropellante e inhumana en que repartían antes las cajas y fundas de Navidad.

El mandatario precisó que estas tarjetas sustituyen a las tradicionales cajas entregadas en gobiernos anteriores, lo que generaba caos e incomodidades en la población, indica la nota.