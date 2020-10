Ministro de Trabajo sobre sueldo 13: Si se aplica como se encuentra establecido en el Código de Trabajo se afectaría a los trabajadores

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, dijo este martes que la entrega en dos meses del salario 13 o sueldo de Navidad no está en discusión, aclarando que si se aplica como se encuentra establecido en el Código de Trabajo se afectaría a los trabajadores.

“Se está encaminando el diálogo. Ya hemos iniciado una conversación. Esta crisis no la puede cargar un solo sector. Tenemos que buscar soluciones para que el pueblo dominicano pueda encontrar esperanza”, comentó De Camps García al ser entrevistado en el programa televisivo El Despertador de Noticias SIN.

Agregó que busca propulsar el diálogo y un consenso respecto al salario de Navidad, convencido de que surgirán soluciones que permitirán que el trabajador pueda recibir este sueldo 13 y también que permita que mantengan su espacio del trabajo.

Cerca de los 900,000 trabajadores que han sido suspendidos debido a la pandemia del coronavirus no podrán recibir su salario de Navidad completo porque la regalía pascual se calcula en base a los meses trabajados. Actualmente, alrededor de 219,000 trabajadores siguen suspendidos.

De Camps García opinó que la situación del sector laboral en República Dominicana es muy complicada, ya que hay una cantidad importante de pérdidas de trabajos y suspensiones.

“Afortunadamente se ha podido continuar con el programa solidario de empleo y no es suficiente una ayuda de RD$5,000 u RD$8,000 a los trabajadores suspendidos. Hay que lograr más, por eso estamos tratando de activar la economía y crear las condiciones para que el trabajador pueda retornar a su trabajo y tener sus ingresos completos y que permita a las empresas movilizar la economía, eso no es fácil porque la pandemia no ha desaparecido”, aseguró.

Gravamen al salario

Al respecto y con la propuesta en el anteproyecto del Presupuesto Nacional 2021 sobre gravar un impuesto al salario de navidad, De Camps respondió que ese tema va a ser atendido prontamente por la Presidencia de la República.

Recordó que este gobierno ha iniciado su gestión en medio de una crisis a causa de una pandemia. “Hemos estado en un proceso de inducción, de verificación de las realidades y las posiciones para poder desarrollar esos programas. El Gobierno no ha podido poner en práctica muchas de las ideas que todavía tenemos por desarrollar”, lamentó.