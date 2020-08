Santo Domingo, RD

La revista Vogue de Reino Unido, cuyo editor Edward Enninful invitó a un reto donde fuese opción libre de los fotógrafos enviar fotos hermosas de diferentes lugares del mundo creó una situación desagradable para la mayoría de los dominicanos al publicar la única foto de República Dominicana, de la playa de Samaná llena de desechos y plásticos.

Las reacciones de todo tipo no se hicieron esperar, donde se calificaba de “injusta” la publicación no porque careciese de veracidad, sino porque el momento que vive el turismo dominicano a causa de la pandemia no es el más favorable.

La editora Listín Diario, consciente de su rol de educar e invitar a proteger las playas y encantos naturales del país, realizó una campaña en prensa escrita y medios digitales la cual motivó a la marca Oscar de la Renta y su director creativo Fernando García a ponerse en contacto con Edward Enninful, editor de British Vogue, para conversar sobre el impacto de esta campaña para el país y el turismo.

El resultado de esta conversación arrojó resultados positivos ya que el señor Enninful publicó en la página web de la prestigiosa revista British Vogue el artículo bajo la firma de Lucile Tranzer titulado “10 razones para visitar República Dominicana”, el cual describe la historia dominicana, los lugares de ensueños acompañados de bellas fotografías de Las Terrenas, Cabarete, Isla Saona, Ciudad Colonial, Bahía de las Águilas, Punta Cana, Samaná, La Vega, Casa de Campo y el Parque Nacional Jaragua.

El influyente editor de Vogue aceptó en el futuro visitar el país y conocer de primera mano sus bellezas y encantos naturales junto a la amabilidad y calidez de la gente dominicana.

British Vogue publica razones para visitar RD tras campaña del Listín Diario

