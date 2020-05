La gente opina que es tiempo de que se celebre el Día de las Madres de otra forma

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

Es tiempo de reflexionar sobre el verdadero propósito de las cosas y poner en prioridad la salud en este tiempo de crisis, opina Yocasta Domínguez al referirse a la polémica de si se debe unificar el Día de la Madre, que tradicionalmente se realiza el último domingo de mayo, con el Día del Padre a finales de julio.

“Mi opinión es que no debería celebrarse nada. Eso es un día comercial y pienso que a partir de esta pandemia deberíamos empezar a pensar diferente y reflexionar sobre el verdadero propósito del día de la madre”, explica Yocasta, quien además cree que no es necesario esperar que se celebre ese día para ir a visitar al cementerio a las madres que han partido de este mundo.

Agrega que no es necesario esperar una día específico para regalarse sino que hijos e hijas deben estar siempre presentes cuando su madre los necesite. “Vamos a regalar a mamá cuando ella necesite y no esperar temporadas de comerciantes, al igual que a papá, regalemos fundamentalmente las cosas que el dinero no puede comprar, tiempo y afecto”.

Una opinión más radical es la de Rafael Reyes Feliz, quien esta opuesto a toda celebración ya que, a su juicio, la situación por la que está atravesando el país requiere que la población gaste e invierta solo en las cosas que sean necesarias en este momento.

“De hecho, yo siempre he estado opuesto a los días comerciales, pero también entiendo que del comercio viven muchas personas, lo que crea un dilema, pero la situación sanitaria amerita que la gente se quede en su casa y que cuiden la salud de sus mayores’, expresa con algo de contradicción este joven que labora en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Todos los días deben ser de las Madres, coinciden en señalar Yocasta y Rafael indicando que es hora de cambiar en la práctica lo que tanto se dice día a día. “Yo tengo pocas preocupaciones con mi madre, porque siempre estoy ahí cuando ella lo requiere, y ni decir de mi esposa”, enfatiza Rafael.

Otra opinión es la de Gerinalda Liberato, quien defiende la tradición de reunirse cada último domingo de mayo a disfrutar en familia el Día de las Madres, a dar afectos y regalos a su progenitora en reconocimiento de su gran sacrificio, pero es sensata y expresa que si no se puede realizar este año, que no se haga y que quizás esto pueda servir para reflexionar de que todo el tiempo debe venerarse a las madres.

Comerciantes

Las organizaciones de comerciantes no se ponen de acuerdo con la posposición de ese día, algunos piden que se unifique con el Día de los Padres para esperar a que reinen mejores condiciones económica y de salud, mientras que otros reclaman la reapertura de los comercios paulatinamente desde esta semana.

La Con­federación del Comercio de Provisiones y Pymes de la Re­pública Dominicana (Con­fecomercio) se mostró partidaria que este día se celebre cuando la circunstancia lo permitan y que se priorice la salud de la población, mientras que la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reclamó al Gobierno la apertura de los comercios, como tiendas, ferreterías, electrodomésticos, repuestos y talleres de mecánicas.

La Federación Nacional De Comerciantes Y Empresarios De La República Dominicana (Fenacerd), ve oportuno que en este año la celebración del día de las madres se unifique con el día de los padres, y así poder disfrutar una doble celebración, en familia donde niños, jóvenes y adultos mayores puedan darse un abrazo y sentir el calor de la familia.

Más de 60 días en cuarentena han desfasado al comercio y a los trabajadores, esto daría tiempo de preparación a las empresas mipymes y el empleado tendría mayor disponibilidad de recursos””, expresa Fenacerd.