Las empresas que no se acogieron al programa estatal FASE no están en falta, según especialista

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

El abogado especialista en Derecho Laboral, Erick Hernández Machado, dijo este lunes que las empresas que no se acogieron al programa estatal del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) no están en falta porque acceder al plan no es una obligación de los negocios en los contratos de trabajo.

Hernández Machado, quien habló en un panel virtual denominado “El Estado de Excepción y el contrato de trabajo”, señaló que en este periodo de emergencia, las empresas no pueden reducir el salario de los trabajadores.

“Si el empleador no podía pagar el salario, tenía que recurrir al programa FASE”, indicó el especialista agregando que cualquier reducción de salario, aun cuando la empresa tenga pérdidas, es irregular.

Añadió que algunas empresas están proponiendo a sus trabajadores que tomen sus vacaciones en este momento, pero la finalidad de estas es que el empleado pueda descansar. Por esta razón, el abogado expresó que esto tendrá muchas incidencias y consecuencias en las modalidades en el contrato de trabajo a futuro.

Manifestó que toda empresa debe procurar la formación de los comités de seguridad y adopción de protocolos de salud para el COVID-19.

Proyección

Hernández Machado sostuvo que “viene de camino” la adopción de teletrabajo y trabajo a domicilio aunque el actual Código de Trabajo de República Dominicana tiene imposiciones al respecto, “pero hemos visto como se han desarrollado los servicios y es necesario la adopción de estos mecanismos”.

Consideró que el teletrabajo será la forma de salvar los contratos de trabajo.

“El trabajador en la medida que se mantenga laborando verá una incidencia en su vida privada y en la transferencia en el contrato de trabajo”, opinó el abogado experto en derecho laboral.

Hernández Machado habló en el panel virtual que fue organizado por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde participaron otros expertos en derecho laboral y contratos de trabajo.