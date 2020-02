Debaten sobre la transformación digital de los negocios

Santo Domingo, RD

Cuatro líderes empresariales debatieron cómo se ha producido la transformación digital en los negocios de la República Dominicana tras la irrupción de las nuevas tecnologías durante el panel “Build it & they Will Not Come: De lo tradicional a lo digital”.

El evento, organizado por el Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), contó con las ponencias del vicepresidente ejecutivo de UNIT de Universal, Franklin Vásquez; el Gerente General & CEO del Banco BHD León, Steven Puig; el presidente del Grupo Humano, Eduardo Cruz; y la gerente de Casacuesta.com, Sofía González Corripio.

Los cuatro expertos analizaron los modelos de negocios apoyados en la tecnología, innovación y disrupción, acorde con la economía digital y las nuevas generaciones. Además, presentaron las oportunidades que desde sus perspectivas se han creado en el mundo digital.

Al ofrecer las palabras de bienvenida, Ramón Ortega, presidente de la Cámara Americana de Comercio, destacó que el Comité TIC trabaja para facilitar la coordinación de una agenda unificada de los temas de Tecnología e Información entre los sectores público y privado para así contribuir con el desarrollo de la actividad comercial dentro y fuera del país.

Ortega resaltó la importancia de la tecnología para la construcción de negocios exitosos, al tiempo que citó las innovaciones tecnológicas que ha implementado la entidad para agilizar el acceso a sus eventos.

Mientras que María Waleska Álvarez, presidenta del Comité TIC de AMCHAMDR, detalló el panel tiene como objetivo establecer un diálogo sobre lo que requieren las empresas para realizar un cambio de mentalidad y de cultura organizacional y así adaptarse al ritmo acelerado de los modelos de negocios en la actualidad.

Al evento, realizado en la sala 12 del Caribbean Cinemas en Downtown Center, asistieron empresarios, ejecutivos de distintas compañías locales, emprendedores y sector académico.

El panel “Build it & they Will not come: De lo tradicional a lo digital” contó con el patrocinio de las empresas pertenecientes al Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Punta Cana, Squire Patton Boggs, Rica, Inicia, Martín, Claro, Haina International Terminals (HIT), Barrick Pueblo Viejo. Así mismo patrocinaron el evento OneMax, Sendiu, Banco BHD León, Banco Popular, UNIT, Banreservas y C&W Business.