Miguel Cabrera y Víctor Martínez señalan a Guerrero Jr. y Tatis Jr. como sus dominicanos favoritos

El juego de este miércoles entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo enfrenta a dos de los equipos favoritos del torneo, sino también a dos naciones con una profunda tradición beisbolera, forradas con la hermandad de una hacia la otra.

En la previa del esperado duelo, dos leyendas del béisbol venezolano como Miguel Cabrera y Víctor Martínez han destacado a dos de los principales rostros de la ofensiva dominicana como sus jugadores favoritos en la actualidad: Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., respectivamente.

Cabrera, quien disputó cinco ediciones del Clásico Mundial y es considerado uno de los mejores bateadores de su generación, confesó que disfruta particularmente ver batear a Guerrero Jr., a quien encuentra similitudes con su propio estilo ofensivo.

“A mí me encanta ver a Guerrero Jr. batear. Me recuerda mucho a mí cuando era joven. Es un bateador muy selectivo, con mucha disciplina en el plato y con la capacidad de usar todo el terreno”, comentó el exinicialista venezolano.

El futuro miembro del Salón de la Fama también resaltó la evolución del dominicano a lo largo de su carrera.

“Lo veo y siento que estoy viendo a un pelotero que entiende el juego. Empezó en tercera base, ahora está en primera, igual que me pasó a mí. Y lo que más me gusta es cómo puede batear hacia la banda contraria con tanta facilidad. Ese tipo de bateadores son especiales”, dijo Cabrera.

“Cuando Guerrero Jr. está en el plato, uno sabe que algo puede pasar. Tiene poder, tiene paciencia y tiene un swing muy natural. Para mí es uno de los bateadores más completos del béisbol ahora mismo”, concluyó.

Víctor Martínez fue uno de los mejores receptores de su generación.

El también exgrandesligas Víctor Martínez señaló que su jugador favorito de la actual generación dominicana es Tatis Jr., a quien considera uno de los talentos más electrizantes del béisbol.

“Tatis Jr. es un espectáculo cada vez que entra al terreno. Es de esos peloteros que cambian un juego con un swing, con una jugada defensiva o con su energía”, afirmó Martínez.

El extoletero también destacó la forma en que el dominicano ha evolucionado con los años.

“Me encanta la forma en que juega el béisbol, con pasión y sin miedo. Es uno de los jugadores que más disfruto ver en Grandes Ligas”, dijo.

Ese reconocimiento también ocurre en sentido contrario.

El dirigente del equipo dominicano, Albert Pujols, otro nombre destinado al Salón de la Fama, ha señalado que su jugador favorito dentro del conjunto venezolano es Ronald Acuña Jr., la gran estrella de ese país.

“Acuña es uno de los peloteros más completos del béisbol. Puede batear, correr, defender, tiene poder y juega con mucha intensidad”, dijo Pujols.

Ese respeto mutuo entre leyendas y estrellas actuales añade otro ingrediente al esperado enfrentamiento de este miércoles, cuando dominicanos y venezolanos se midan en lo que muchos consideran el choque más atractivo de la primera ronda del torneo.