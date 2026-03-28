“El vuelo de Sina”, un libro para la historia
Con una sensibilidad humana y afectuosa, Yinett Santelises presenta su primera novela, “El vuelo de Sina”. Se trata de la historia de Sina Cabral y de rescatar una memoria que permaneció en silencio durante mucho tiempo.
Tomasina Altagracia Cabral Mejía nació en Salcedo el 31 de diciembre de 1935 y obtuvo el título de ingeniera-arquitecta en 1958 en la Universidad de Santo Domingo. Matemática, pianista y militante, Sina se revela como una mujer cuya valentía, integridad y lucidez la convirtieron en un símbolo de oposición frente a la dictadura trujillista.