Policía Nacional captura autores de homicidio en el sector 27 de Febrero

Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), capturaron la madrugada de este sábado en Hato Mayor a tres prófugos de la justicia que eran buscados de manera activa con relación a la muerte por heridas de bala de Yeuri Johansel Acosta, de 19 años, en un hecho ocurrido la madrugada del pasado 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, Distrito Nacional, motivado por conflictos interdelincuenciales.