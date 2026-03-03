Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

"Mi reacción inicial ante los bombardeos de Irán a esta zona fue de sorpresa. Creo que fue una sensación compartida por la gran mayoría de las personas que vivimos aquí en Dubái, no sólo por el inicio del conflicto en sí, sino por la rapidez con la que los acontecimientos comenzaron a escalar. En muy poco tiempo se empezaron a ver efectos concretos en distintos puntos de esta zona, y también se percibieron repercusiones en el ámbito local. Esa combinación de incertidumbre y rapidez fue lo que más impactó en los primeros momentos". Esta cita es de Joan Vidal, un dominicano radicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde el año 2018.<br /><br />El joven nacido en Los Tres Brazos y criado en Villa Mella, relata a LISTÍN DIARIO que ha vivido esta experiencia de distintas maneras. "Durante la primera noche, por ejemplo, decidí no dormir con la intención de estar alerta y preparado para responder rápidamente ante cualquier eventualidad. También preparé un bulto con documentos importantes y algunos objetos esenciales que pudiera transportar con facilidad en caso de que fuera necesario movilizarme. A esto se sumó la elaboración de un plan básico: ¿qué hacer?, ¿adónde ir? y ¿en qué momento actuar?, siempre siguiendo las instrucciones oficiales y sólo cuando así se indique de manera general". Lo dice con angustia quien allí trabaja en ciberseguridad.<br /><br />https://listindiario.com/la-republica/20260302/dominicano-joan-vidal-cuenta-sobre-incertidumbre-vivida-bombardeo-iran_896095.html Video

La incertidumbre vivida en Dubái durante el bombardeo de Irán

"Mi reacción inicial ante los bombardeos de Irán a esta zona fue de sorpresa. Creo que fue una sensación compartida por la gran mayoría de las personas que vivimos aquí en Dubái, no sólo por el inicio del conflicto en sí, sino por la rapidez con la que los acontecimientos comenzaron a escalar. En muy poco tiempo se empezaron a ver efectos concretos en distintos puntos de esta zona, y también se percibieron repercusiones en el ámbito local. Esa combinación de incertidumbre y rapidez fue lo que más impactó en los primeros momentos". Esta cita es de Joan Vidal, un dominicano radicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde el año 2018.

