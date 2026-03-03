La incertidumbre vivida en Dubái durante el bombardeo de Irán

"Mi reacción inicial ante los bombardeos de Irán a esta zona fue de sorpresa. Creo que fue una sensación compartida por la gran mayoría de las personas que vivimos aquí en Dubái, no sólo por el inicio del conflicto en sí, sino por la rapidez con la que los acontecimientos comenzaron a escalar. En muy poco tiempo se empezaron a ver efectos concretos en distintos puntos de esta zona, y también se percibieron repercusiones en el ámbito local. Esa combinación de incertidumbre y rapidez fue lo que más impactó en los primeros momentos". Esta cita es de Joan Vidal, un dominicano radicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde el año 2018.