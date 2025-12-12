¿Quién es José Pablo Ortiz Giráldez, el amigo de 30 años de Santiago Hazim que colabora con el MP?

El nombre de José Pablo Ortiz Giráldez figura en múltiples ocasiones en la solicitud de medida de coerción contra los involucrados en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La primera vez que el Ministerio Público cita su nombre, lo hace en la página 19 del documento de 535 páginas.

“En fecha veintinueve (29) de junio del año 2020, adquiere el vehículo marca Lincoln, modelo Navigator Premiere 4DW, año 2020, chasis núm. 5LMJJ2NToLEL01691, entregado por el empresario José Pablo Ortiz Giráldez”, cita el texto al indicar que el vehículo fue un regalo a Santiago Hazim, exdirector de Senasa.