“Aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, frases de Santiago Hazim para contratos, dice el MP

Durante el fin de semana el Ministerio Público llevó a cabo allanamientos y arrestos que dejaron un total de diez imputados en el caso de supuesta corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de la entidad y señalado por beneficiar a amistades y personas de su círculo político con la aprobación de contratos, justificaba acuerdos con las frases “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, según señaló al Ministerio Público Nidia Esmeralda Valdéz, analista en el departamento de gestión de redes/contrataciones médicas del Senasa.