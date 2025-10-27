Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Kenny Grullón: “Hay que sanar el corazón, no deseo partir con cuentas pendientes”

El humorista se reconcilió con Luis José Germán tras ocho años distanciados

Kenny Grullón se quitó una mochila de encima. Por fin hizo las paces con Luis José Germán, con quien llevaba unos ocho años distanciado. La muerte de la actriz Josefina Gallart, el pasado primero de octubre y madre de Luis José, despertó en Kenny y de igual manera en Irving (quien también se había alejado de Germán) un sentimiento de solidaridad y un deseo de echar a un lado los rencores y renovar la amistad que les había unido por años.

