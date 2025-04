Hermano de Rubby Pérez “Aquí no hay quien regule, aquí no hay quien vele”

“Hay más de 400 familias que están en luto hoy y eso es solo porque no tenemos instituciones fuertes. Aquí no hay quien regule, aquí no hay quien vele”, fueron las palabras de Micaías Pérez, hermano de Rubby Pérez, previo al entierro del merenguero en el cementerio Puerta del Cielo.