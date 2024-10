Danilo Medina sobre Abinader y el retiro de reforma fiscal: “Le faltó consultar a la población”

El expresidente Danilo Medina dijo que al presidente Luis Abinader no le quedó otro camino que retirar el proyecto de ley de reforma fiscal por el rechazo masivo y abrumador del pueblo que no resistía que le pusieran a pagar una factura de una pieza en la que no participó.