El coordinador provincial del municipio de SDE le pide al presidente Abinader esclarecer el caso de Yuneiri Tavarez

El coordinador provincial del municipio de Santo Domingo Este Diogenes Ozuna, lleno de impotencia solicita al presidente Luis Abinader y demás autoridades con poder del país, esclarecer el caso de Yuneiri Tavarez, joven que lleva desaparecida 6 meses y hasta el momento las autoridades no dan respuesta a los familiares de su desaparición, el mismo asegura que el fiscal que lleva el caso tiene este y otros casos de desapariciones de otros ciudadanos y no ha dado la tranquilidad que necesitan esas familias ya que asegura no esta cumpliendo con su rol de manera eficiente.