“No conocemos el miedo y el pulso no nos temblará”, según el nuevo director de la policía nacional

“Basado en la educación, formación y aplicación de las mejores prácticas, cambiaremos el accionar de nuestros miembros, pero esto no significa que no seremos duros y fuertes cuando enfrentemos a los delincuentes. No conocemos el miedo y el pulso no nos temblará”, estas fueron las palabras con las que el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta tomó posesión este martes la dirección de la Policía Nacional.