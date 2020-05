Ingenio y solidaridad: tecnología local para enfrentar el Covid-19

Yaniris López

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) ha recibido 25 propuestas de siete instituciones de educación superior que solicitaron apoyo para investigar y producir tecnología que ayude a mitigar la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Las academias proponen soluciones tecnológicas innovadoras de desarrollo y producción de pantallas y mascarillas protectoras, ventiladores o respiradores asistidos, detectores de infrarrojo para el diagnóstico temprano de la presencia del virus, detectores de dificultad en la circulación sanguínea y soluciones para asegurar la seguridad alimentaria, entre otros.



“Se trata de propuestas tecnológicas que reflejan no solamente la creatividad de los dominicanos, sino también el espíritu solidario, con las que se desea contribuir a la mitigación de efectos adversos debidos a Covid-19”, explica el viceministro de Ciencia y Tecnología del Mescyt, Plácido Gómez, en el Encuentro Verde de Listín Diario.



Las investigaciones, que de acuerdo con Gómez evidencian la inventiva de los académicos dominicanos y también cierto grado de novedad, han sido propuestas por la Universidad Intec, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec), la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (Uafam) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).



“También ha habido acercamientos desde el Instituto de Física, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y otras unidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que esperamos envíen sus propuestas prontamente”, informa Gómez.

La enfermedad Covid-19, producida por el virus SARS-CoV-2, ha provocado a la fecha la muerte de 323 mil personas en el mundo, incluyendo 446 dominicanos.



APOYO LOCAL

Iniciar las investigaciones fue posible gracias al lanzamiento, por parte del Mescyt, del Programa de Soluciones Tecnológicas Creativas, establecido con el propósito “de apoyar a personas creativas que tratan de contribuir con la solución a problemas que enfrenta el país durante este periodo”.

Gómez sostiene que el Mescyt se inspiró, a su vez, en las iniciativas de varias instituciones de educación superior que buscaban diseñar y producir indumentaria de protección para personal de atención a la salud y ciudadanos en general.



Como es sabido, dice el físico egresado de la UASD y catedrático retirado, la Unphu y el Intec anunciaron que académicos de esas instituciones estaban produciendo mascarillas de protección y ventiladores para uso de personas con dificultades respiratorias.



“Estas universidades han hecho donaciones al Ministerio de Salud Pública, como esfuerzo para hacer una contribución a la atención a la situación extrema que enfrentamos como resultado de esta epidemia, que ya es pandemia”.



¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR APOYO?



Las propuestas de soluciones tecnológicas innovadoras pueden provenir tanto de instituciones académicas como de empresas, inventores o innovadores no vinculados directamente a las primeras, comenta Gómez.



“En el caso de empresas o emprendedores, se ha exhortado a los inventores a que se vinculen con las IES (instituciones de educación superior), con fines de canalizar su potencial contribución a la atención de necesidades que requieren creativa e inventiva, así como conocimiento”.



Asegura que las propuestas recibidas deben haber pasado por el cedazo de las instancias académicas correspondientes de las instituciones endosantes, y ser tramitadas por las autoridades máximas, quienes deben haber evaluado la pertinencia, calidad y viabilidad, además de expresar el compromiso de apoyo institucional a los innovadores para el desarrollo óptimo de sus iniciativas.



“Dependiendo de la naturaleza y objetivos de cada propuesta, el Mescyt apoya los proyectos aprobados, con la asignación de recursos a las instituciones, sobre las cuales recae la responsabilidad de administrar dichos recursos y la rendición de cuentas”. Agrega que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio da seguimiento al desarrollo de los proyectos, mediante monitoreo y evaluación por parte de expertos de alto nivel.



INVESTIGACIONES SOBRE VIRUS Y EPIDEMIAS

Gómez, que obtuvo su doctorado en Educación Científica y un máster en ciencias (Física) por la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras (UPR-RP), expresa que el Mescyt ha apoyado una variedad de estudios científicos relacionados con enfermedades transmisibles “que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades nacionales en trabajos con virus, bacterias, otros parásitos como protozoos, fasciola, etcétera”.

Entre esos trabajos destaca:

- Los de la doctora Joselin Quírico, del Laboratorio Veterinario Central (Lavecen), en torno al virus de la gripe aviar en aves nativas (endémicas o no) y migratorias, cuyos resultados mostraron que una cantidad apreciable de especies de estas aves estuvieron en contacto con ese virus, aunque no padecieron la enfermedad.

- Los estudios realizados por investigadores del Instituto de Microbiología y Parasitología de la UASD, bajo la dirección del doctor Modesto Cruz, relativos a tuberculosis, zika, chikungunya, dengue, Helicobacter pylori, Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, Metagenómica, microorganismos halófilos, focalizados hacia el conocimiento de los microorganismos.

Otros proyectos destacados aprobados en las últimas convocatorias del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt) entre 2016 y 2019 son:

• Aplicación de nuevas herramientas moleculares para fortalecer detección y eliminación de malaria en República Dominicana.

• Evaluación pre-clínica de péptidos obtenidos a partir de antígenos de excreción-secreción de Trichinella spiralis para el desarrollo de un fármaco con propiedades anti-inflamatoria y/o inmuno-reguladora.

• A unique transdisciplinary approach of one health to the detection and risk of Cysticercosis/Taeniasis in Southwestern Dominican Republic.

• Indicadores electrofisiológicos del desarrollo infantil a niños y niñas expuestos al virus del zika in útero.

• Análisis genético poblacional de Mycobacterium bovis en hospederos y subproductos derivados de bovinos en la República Dominicana

• Molecular Characterization of Emerging Respiratory Viruses in Children in the Dominican Republic (de Cemadoja)

• Identificación de genotipificación de hantavirus como una nueva causa de fiebres hemorrágicas potencialmente letales en República Dominicana (del Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas, Cinbiocli)

• Zika virus: factors influencing vector competence in the Dominican Republic (IMPA-UASD)

DE INTERÉS

