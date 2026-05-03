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Poesía

Ella

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Homero Pumarol

Cada vez que digo ella

olvido su nombre,

olvido quien soy,

olvido, olvido, olvido,

olvido todo,

olvido quién es ella.

Pero escucho claramente su voz,

su voz tan joven gritando con furia

mi anciano nombre de poeta griego,

¡Homero coño, Homero!

Entonces recuerdo quien soy.

Coño,

soy Homero Pumarol Santos,

poeta de Santo Domingo,

Dominican poet,

de la capital coño, de la capital,

nacido en la zona colonial,

-en la calle Salomé Ureña #2-,

de San Francisco mi mai

y de Higüey mi pai.

Pienso en esas playas tan bellas

de Higüey, como Uvero alto,

y en esa finca en Hatillo, San Fco de Macoris

Entonces

recuerdo su cuerpo tan dulce

alguna vez atado a mi cuerpo,

atado a mis manos y a mi memoria,

atado a mi cuello como dulce soga,

atado a mi barriguita cervecera como cerveza

y por supuesto,

atado a mi sexo con amor.

Su sexo atándome, amarrándome,

dejándome vacío con amor,

su joven cuerpo y su olvidado nombre

atados a mi anciano nombre de poeta griego

como un poema

de amor.

He tenido que aprender a olvidarla,

a ella.

Su nombre,

ya sólo es silencio.

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