Poesía
Ella
Cada vez que digo ella
olvido su nombre,
olvido quien soy,
olvido, olvido, olvido,
olvido todo,
olvido quién es ella.
Pero escucho claramente su voz,
su voz tan joven gritando con furia
mi anciano nombre de poeta griego,
¡Homero coño, Homero!
Entonces recuerdo quien soy.
Coño,
soy Homero Pumarol Santos,
poeta de Santo Domingo,
Dominican poet,
de la capital coño, de la capital,
nacido en la zona colonial,
-en la calle Salomé Ureña #2-,
de San Francisco mi mai
y de Higüey mi pai.
Pienso en esas playas tan bellas
de Higüey, como Uvero alto,
y en esa finca en Hatillo, San Fco de Macoris
Entonces
recuerdo su cuerpo tan dulce
alguna vez atado a mi cuerpo,
atado a mis manos y a mi memoria,
atado a mi cuello como dulce soga,
atado a mi barriguita cervecera como cerveza
y por supuesto,
atado a mi sexo con amor.
Su sexo atándome, amarrándome,
dejándome vacío con amor,
su joven cuerpo y su olvidado nombre
atados a mi anciano nombre de poeta griego
como un poema
de amor.
He tenido que aprender a olvidarla,
a ella.
Su nombre,
ya sólo es silencio.