La tragedia del Jet Set

La muy lamentable catástrofe acontecida en la discoteca Jet set en días pasados, que puso muy justamente de luto a toda la República Dominicana, merece toda la atención de nuestros medios de socorro, de auxilio, de ayuda que se necesiten y debe llevarnos a reflexionar, aunque sea muy doloroso, sobre la lamentable tragedia.

El Estado Dominicano debe tomar una actitud más participativa en general en todo lo concerniente a la seguridad de las personas, a evitar con anticipación hechos similares, tanto como socorriendo posteriormente a los afectados, pues como me dijo por teléfono mi madre:

-Mi hijo, yo ya he visto muchas cosas, no es que me gusta decirlo, pero yo no soy de ahora y yo nunca había sabido de una tragedia tan grande.

Por mi parte, yo pensaba, motivado por sus palabras, que lo importante ahora primero que nada es tratar de socorrer a quien haga falta y aprender de lo sucedido, para en todo lo posible, evitar que suceda otra vez algo similar. No podemos dejar de luchar por la vida, esa es nuestra naturaleza, por más terribles que sean los hechos que nos derrumben, siempre nos levantamos, no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de buscar nuestra mejoría y lo repito, es nuestra naturaleza, seguir adelante, buscar nuevamente la vida.

Es un tiempo muy triste para todo el país, como dijo Fernando Villalona el Mayimbe a unos reporteros que lo abordaron en tv, sobre el tema: -Pésame para todas las familias de los fallecidos.

Ahora, reflexionando sobre lo acaecido y luego mirando hacia adelante, debemos hacer todo lo posible por evitar ese tipo de tragedia y aunque sea muy doloroso, debemos aprender de lo sucedido. Es lo que nos hace más fuertes a los seres humanos, cuando nadie ni nada es capaz ni siquiera de pensar en levantarse, nosotros de hecho nos levantamos y seguimos adelante, los seres humanos aprendemos de nuestros errores, de nuestras tragedias, de nuestros fracasos y cuando nadie lo espera, nos levantamos.