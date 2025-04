Riken Lara: “Todos llevamos dentro un relato valioso”

A San Francisco de Asís se le atribuye la frase siguiente: “Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible, y de pronto estarás logrando lo imposible”. Riken Lara, gerente de Comunicación del Instituto Politécnico Loyola (IPL) soñó una vez que podía contar la historia de su pueblo, Los Cacaos, era un niño. Luego, su carrera profesional lo ha llevado a convertirse en un referente de comunicación en la provincia de San Cristóbal. Cuenta todo eso y un chin más en su libro.

JP: Usted, de músico, locutor, se convirtió con esfuerzo en gerente de Comunicación de una de las instituciones educativas más prestigiosas del país: el IPL ¿Qué significa la comunicación para su vida?

RL: La comunicación va más allá de la simple difusión de información. Es una herramienta que me permite conectar, influir y transformar. Por medio de ella podemos hacer cambios positivos, dar vida a las historias que nos definen, incluyendo la vida en comunidad.

JP: En su libro, la familia es un tema central, ¿qué representa para usted?

RL: Es la base de mis principios, mi motor, mi inspiración para seguir adelante cuando se nublan los días. Cada experiencia profesional y creativa que emprendo tiene -de alguna manera- la huella de mis orígenes.

JP: Y en su libro, ¿cómo se narra ese vínculo?, ¿podría compartir un adelanto?

RL: Claro, los que lean mi historia verán que describo la base familiar como un roble. Para los Lara, el árbol es una figura importante. Este fragmento que compartiré a continuación lo demuestra: “Las raíces no solo nos sostienen, nos cuentan historias. Son la memoria viva de quienes fuimos, el puente hacia quienes somos y la proyección de quiénes seremos. En cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, llevamos con nosotros las huellas de aquellos que vinieron antes. No importa cuán lejos lleguemos, siempre estamos ligados a la tierra que nos vio nacer”.

JP: Se dice que es un showman, alguien capaz de incursionar en varias ramas del arte. ¿Se considera así?

RL: Soy un apasionado del arte en todas sus formas. En mi trayectoria he trabajado en la locución, la enseñanza, la escritura y la comunicación visual. Cada una de estas áreas me ha permitido expresar y explorar facetas de mi creatividad. No sé si llamarlo showman, pero sí disfruto explorar distintas maneras de conectar con las personas y transmitir mensajes con impacto.

JP: Su primer libro está próximo a salir, ¿cómo vive este proceso?

RL: Con alegría y nervios como cualquier ser humano. Mi obra es un viaje entre la memoria y la identidad. Explora la importancia de las raíces familiares y cómo estas nos moldean como individuos. A través de historias, reflexiones y experiencias, busco que el lector se sienta identificado con cada palabra.

JP: Hablemos de su trayectoria en el Instituto Politécnico Loyola. Pasó de ser locutor de Magis 98.3 F.M. a encargado de Mercadeo y luego gerente de Comunicación Corporativa y Mercadeo desde el año 2017. Además, ha sido docente para grupos de emprendedores y ha enseñado oratoria en un programa internacional para futuros ingenieros. ¿Qué le ha enseñado esta evolución?

RL: Loyola ha sido una escuela de vida. Mi transición de la locución a la gestión de Comunicación y Mercadeo me ha permitido entender la importancia de la estrategia, la innovación y el liderazgo. Como docente, he aprendido que enseñar es también aprender, me ofrece nuevas perspectivas para entender el mundo. Y en el programa de Oratoria, confirmo cada vez lo bueno que hace la palabra bien utilizada cuando se usa con propósito, tanto a nivel personal como profesional.

JP: Finalmente, ¿algún mensaje que le gustaría dejar?

RL: Que nunca subestimen el poder de una historia. Todos llevamos dentro un relato valioso que merece ser contado, ya sea en palabras, acciones o proyectos.