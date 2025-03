En memoria a Gene Hackman

Hombre californiano; pero con ascendencia irlandesa, vino a interesarse por la actuación cuando rondaba los 30 años de edad. Su marcado interés en esta faceta vino después de experimentar en otros oficios como la pintura y su entrada al cine llegó con el despertar de las ideas en la década de los años sesenta y el derrumbe del famoso “Código Hays” en los Estados Unidos. Las compañías productoras se abocaron en realizar películas más atrevidas y sin censura, lo que le permitió a Gene Hackman, mantenerse en este mundo y comenzar a hacerse un nombre con películas que han sido legendaria en los últimos 50 años en el cine.

Su gran fama le llegó cuando Warren Beatty le ofreció un papel secundario en la legendaria película “Bonnie y Clyde” del 1967 donde obtuvo su primera nominación al Oscar por este papel. Aunque luego hizo varios papeles en otros filmes de finales de esa década, sin embargo, fue con el papel principal de la película “Contacto en Francia” con el personaje del duro detective Jimmy Doyle alias “Popeye” que logra un éxito internacional por el que logra su Oscar como Mejor Actor.

La filmografía de este actor aumenta a partir de la década de los años setenta del siglo pasado, y en 1972 participa en el filme “La aventura del Poseidón” para luego protagonizar un clásico de esa década de la mano del director Francis Ford Coppola como la película “La Conversación” tremendo drama y de suspenso que Coppola la tomó de base sobre un filme de Michelangelo Antonioni; pero con el toque sutil sobre el estilo hollywoodense.

Hacia finales de los años ochenta, Gene Hackman se había convertido en un gran actor, muy respetado por la industria y por el público, alternando papeles secundarios con papeles principales, y siempre pudo escoger guiones que vayan con mucho de acuerdo a su estilo característico.

Su filmografía abarca varios tipos de géneros, sin embargo, siempre predominaron el drama y el suspenso con marcado interés; pero hubo algunas excepciones como su interpretación del malvado Lex Luthor en la saga de Superman que ha quedado con su forma inconfundible.

Parte de su filmografía con grandes aportaciones de sus interpretaciones son: “Bajo el fuego” (1983) de Roger Spottiswoode, “Hoosiers” (1986) de David Anspaugh, “Otra mujer” (1987) de Woody Allen, “Bat 21” (1988) de Peter Markle y “Mississipi en Llamas” (1989) de Alan Parker, por la que fue candidato al Óscar como mejor actor donde realiza una actuación formidable.

En 1990 tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que lo mantuvo alejado de su trabajo durante casi dos años, sin embargo, vino con más fuerza y en 1992, obtiene su segundo Oscar como mejor actor de reparto, por su interpretación de sheriff sádico en Unforgiven (Sin perdón), dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Esta segunda estatuilla cimentó su reputación ante una nueva generación de espectadores.

En 1993 intervino en la película The Firm de Sydney Pollack, junto a Tom Cruise. En 1995, interpretó a John Herodes, en la película The Quick and the Dead (Rápida y Mortal) con Sharon Stone, encarnó al capitán Frank Ramsey en “Marea roja” con Denzel Washington. En 1996 coprotagonizó la comedia The Birdcage junto con Robin Williams y Nathan Lane. Volvió a ponerse bajo la dirección de Eastwood en 1997, en la película “Poder absoluto”. En 1998 trabajó con Paul Newman en Al caer el sol. Ese año intervino en la película Enemigo público junto a Will Smith.

En fin, Gene Hackman nos legó grandes películas que por espacio no podemos enumerarlas todas, por lo tanto, esta nueva generación de jóvenes cinéfilos dispersado en el mundo, debe de buscar la filmografía de este legendario actor para poder ver la estructura de su personalidad en cada uno de los papeles el cual pudo interpretar, a la luz de un mundo que cambia cada vez más rápido en el gusto o preferencia de las gentes.

Gene Hackman: un actor con aspecto rudo y dinámico en varios roles; pero lleno con los mejores matices del séptimo arte.