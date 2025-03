Parece que el refrán “muchas manos en un plato”, relativo a la presencia de varios protagonistas en la escritura de un guion, aquí dio algo de resultado. La directora de “Los niños del tren” pudo unir criterios y al final emprendió el camino hacia la luz, aunque todavía tenue. No es que estamos hablando de una cinta perfecta o memorable, pero sí de un cine no comercial dedicado a rescatar una de las tantas historias de postguerra en Europa, ocultas a espaldas del tiempo. La dirección de la Cristina Comencini es, talvez, demasiado lineal para un contexto poco separado de su realidad. Ella, sin embargo, dentro de ese mundo de postguerra, sabe contar. Tiene oficio, se nota la mano de una mujer que ha sido reconocida en distintos escenarios como la Muestra de Venecia, la prenominación al Oscar, los premios del cine Europeo, y los distintos galardones que ha merecido en el evento David de Donatello, de su país. Sabe elegir a los actores y trabaja con ellos para sacar lo mejor del talento que poseen. Son figuras poco conocidas que de pronto sorprenden por su disciplina frente a la cámara y la no dramatización gratuita dentro en cada set. Este es un filme, con una escenografía discreta, pero con un número de extras que hacen extender ese necesario diapasón de la credulidad del espectador ante un hecho poco conocido, propagandístico tal vez, pero lleno de esplendor por su solidaria colaboración con las clases más afectadas por el fascismo en Italia. El inicio es sobrecogedor. Un hombre se acerca a un teatro con su instrumento en mano. Es violinista de rigor que ofrecerá un concierto a teatro lleno. Y el final del filme también lo es: ese mismo hombre recoge el violín que le regaló un profesor ruso: su madre lo había llevado a la casa de empeño por no tener con qué comer. De esa forma está liquidada la deuda, pero el violín está marcado por el tiempo y la madre del artista ha fallecido.

Ficha Técnica

País: Italia. Año: 2024. Duración: 106 minutos. Directora: Cristina Comencini. Guion: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Camille Duplay Comencini, Cristina Comencini (sobre una novela de Viola Ardone). Reparto: Barbara Ronci, Serena Rossi, Christian Cervone y Stefano Accorsi. Sinopsis: Un niño de ocho años, junto a otros de la ciudad de Napoles, deja a su empobrecida familia para ser enviado en un tren rumbo a una comunidad italiana en Rusia, para ser adoptado por una familia rica, como parte de una iniciativa de posguerra para rescatar a los niños de la pobreza.