Mujeres que recomiendo seguir en el 2025

En el anonimato de pocos seguidores en redes, existe gente tan valiosa como los influencers, solo que el “imparcial” algoritmo nos impide verlas. Una de las cosas que disfruto del matrimonio es la capacidad artística de Ana Margarita. Dibuja cosas asombrosas y textos de calidad. Tiene una sensibilidad especial para la belleza. Como ella, hay muchas mujeres que no son tan conocidas e hicieron cosas extraordinarias en el 2024. En este artículo comento perfiles femeninos que pisan con honestidad y esperanza los ambientes que tocan.

Belkis Marte- La duende de los niños. Su programa de alfabetización infantil y motivación a la lectura llamado El Tablazo Lee, ha logrado instalar bibliotecas ambulantes en decenas de barrios humildes de República Dominicana. Es una mujer que no se cansa de hacer el bien. Cultiva géneros diversos, su poesía y literatura infantil no es menor. Para ella, el arte - parafraseando a Vargas Lloesa- no es un mero entretenimiento, sino un instrumento poderoso que puede transformar la vida de las personas.

Jenny Torres y Rosy Torres- El escritor ucraniano Aleksandr Solzhenitsyn escribió en una de sus obras que “las cosas conocen sus sitios”. Estas hermanas forman un dúo único por su altura intelectual. Jenny Torres es una investigadora de clase mundial que desde espacios como Ciudad Alternativa se ha sumergido en las problemáticas profundas del país. Rosy es como su libro de poesía un Volcán del Alma. Una mujer que puede pasar por la lava de la vida descalza y luego mirar al destino con una sonrisa.

Elisa Veras – El Papa Francisco al iniciar el año dijo: “en toda la vida de Jesús podemos ver la elección de la pequeñez y el ocultamiento”. Elisa parece seguir esas indicaciones al pie de la letra. Su labor en el espacio Servir D dedicados a servir a otros y enseñar a ser voluntarios con calidad, es un signo de esperanza en medio de la vida digital. Sus artículos huelen a verdad y poesía, cargados de un magis con la suficiente fuerza para denunciar cuando percibe que la sociedad puede hacer mejor las cosas.

Flor Lorenzo- Es una joven con sueños de gigante. Su pasión por el arte la llevó a las aulas y desde ahí, sigue intentando crear una marca como crítica de arte. Arte con Flor más que una página de Instagram es el sueño de una maestra por acercar el mundo artístico a las personas más sencillas. Su labor consiste en deconstruir el mensaje dentro de la cabeza del pintor para volverlo una comunicación apetecible para un adolescente. Merece triunfar.

Philip Knight, creador de la marca Nike, en su libro biográfico, Nunca te rindas, cuando se pregunta a sí mismo, ¿cuál podría ser el éxito de su empresa?, contesta: “la gente percibía que creía en esos tenis, y querían parte de dicha fe para sí misma”. Estas mujeres creen en sus proyectos y por eso, sus obras sobresalen sin ellas buscar fama. Al final, no es tanto el ser “influencer” lo que construye el alma, sino el sentir y gustar internamente de hacer con actitud de amor y servicio las cosas.