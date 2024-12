La fiesta será inolvidable

Todo va a suceder de una manera tan espontánea y natural que no vas a creer que sea real, pues precisamente esas son las cualidades de todo lo inolvidable.

Exacto, creerás que estás soñando con una fiesta de navidad con todos y cada uno de los tuyos, tus familiares, amigos de toda la vida y allegados.

Vístete bien, por favor, no llegues como un rastrero o como una rastrera a vocear y pedir más bebida, a hablar duro de lo bueno que está quedando esto, que a fin de cuentas alguien siempre dirá eso, ni mucho menos comiences a vocear hasta las diez de la mañana del 10 de febrero FELICIDADES, como si estuvieras en una esquina, eso viene después, pero tranquilo, el éxito de lo espontáneo es precisamente olvidarse de ello.

Ahora estás entre tu gente, esos que de sólo mirarte saben lo bien o lo mal que lo estás pasando, así que no tienes que hacer el menor esfuerzo por demostrar ni una cosa ni la otra. Por otro lado, aquí no es a sufrir que se vino, así que pon un chin de atención a lo que dices y si no tienes nada que decir, come, que hay sabrosa comida por pilas, bebe con prudencia o baila, que la música es siempre buena compañera en estos tiempos, pero primero que nada no arranques a dar discursos de fin de año, que eso nunca ha salido bien donde se está bebiendo, además ponte en orden que ya casi están poniendo la comida y nadie quiere cenar frío ni tarde ni oyendo discursitos borrachos no preparados bien disparatosos.

Las navideñas son las fiestas que más me conmueven desde muy niño, tanto por la comida, como por las reuniones familiares, la bailadera y la música. El hecho de que se esté terminando el año hace que uno reconsidere muchas cosas de su vida, en su interior. La alegría es muy generalizada y los encuentros la hacen más cercana y familiar. La música aún siendo en ocasiones repetitiva, siempre tiende a encendernos, a darnos aún en soledad, esa sensación de compartir con los seres queridos, esa sensación de navidad.

Es indudable que tengo muy vivos recuerdos de navidades pasadas, en los que a esta hora, ya yo estaba rodeado de merengues y amistades en un ambiente agradable, y que ahora disfruto como nadie, pues como hubiera dicho mi tío Julito, sin drama, pero acaba de escribir esa vaina, que es Navidad y ahora es que esto se va a poner bueno.

MUCHAS FELICIDADES PARA TODO EL MUNDO