Otro libro más de José Mármol

El excolumnista de Ventana (cuando Listín Diario era solo impreso), Carlos Ardavín, me acaba de privilegiar al incluirme como autor en el libro “ José Mármol : Archivos”, con una pequeña crónica que escribí para el mencionado periódico el 8 de mayo 2022.

Por ello, no me corresponde escribir, ni para bien ni para mal, sobre la referida edición. No deseo adjetivar la vanagloria, ni sumarme al carro de pensantes por coyuntura.

Algunos de los autores incluidos en estos “Archivos” han plasmado sus ideas con rigor intelectual sobresaliendo, otros por devoción, con plena conciencia del valor de la obra de Mármol para las letras nacionales. Los menos lo han hecho para ganar su atención en determinado contexto y por supuesto se incluyen aquellos que persiguen algo que en el autor de “El ojo de Arúspice” no van a encontrar: la sonrisa benefactora.

Para todos ellos, grandes y pequeños, Mármol ha tenido la generosidad y cortesía de invertir de sus bolsillos, un ejemplar de la obra publicada para entregarlo, con dedicatoria incluida, a los autores que se han sumado al proyecto de Carlos Ardavín.

Bruno Rosario Candelier, Mateo Morrison, León Félix Batista, José Rafael Lantigua, Juan Hernández Inirio, Fernando Cabrera, doctor César Herrera, Médar Serrata, Basilio Belliard, José Alejandro Peña, Soledad Alvárez, Danilo Manera, Juan Carlos Abril, Andrés Ulloa, José Enrique Martínez, Plinio Chaín, Antoio Ramos Menbrive, Rafael Peralta Romero, Luis Felipe de Jesús Ulerio y Emilia Pereyra junto al propio Ardavín quien se incluye dos trabajos como autor (firma el libro como editor y autor de la presentación).

Estos archivos, publicados gracias a la editorial Cielo Naranja que dirige el escritor Miguel de Mena continúan la serie de recopilación de textos sobre creadores y pensadores dominicanos como Pedro Henríquez Ureña, Tulio Manuel Cestero, Antonio Fernández Spencer, Aída Cartagena Portalatín, Pedro Mir, René del Risco Bermudez, Junot Dáz y Rita Indiana Hernández.

Todos los aplausos para la obra literaria de José Marmol, sobre la cual el poeta Carlos Ardavín ha intentado aquí una antología que puede ser ampliada dentro de algunos años.