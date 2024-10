El más allá (2 de 3)

Holchi, la tercera historia de esta cinta, recrea el mundo sobrenatural. Contiene símbolos errantes y personajes sublimes, desdoblados y de rostro oculto dentro de un contexto, normal en apariencia, pero complejo en su trasfondo. Kobayashi acude al actor Takashi Shimura (alter ego de Akira Kurosawa, junto a Toshiro Mifune) para reencarnar a un viejo sabio lleno de bondad que extiende supersticiones epocales. Vestido a la usanza, no conspira contra la esencia de su sabiduría, al contrario, la mantiene. Recrea la invisibilidad para impedir el trasiego fantasmal que obliga a un infeliz monje ciego a cantarle a quien ha muerto en combate. Cada participante en el ritual es un fantasma que honra el cadáver, parecen estatuas captadas por la cámara. En esos rituales, el guion crece, la música se transforma en una pieza de cine.

Para evadir al fantasma que lo asedia, la piel del monje acoge el libro sagrado, pero alguna zona vulnerable de su cuerpo no será escrita lo que hará relativa su invisibilidad. Varios filmes producidos tanto en Japón como por otras cinematografías entrañan personajes que escriben mensajes en su cuerpo como claves profanas. Una de ellas, Memento (2000) de Christopher Nolan es un referente de Kwadian. Pero a diferencia de esa cinta, el protagonista escribe en su piel y no precisamente un “libro sagrado”, en vez de que otras manos sean quienes lo reproduzcan. Productos y subproductos posteriores incorporan protagonstas tatudados. Pero este no es el caso. La cinta japonesa de 1964 fue cuidada igual a un recién nacido. En ella se atienden detalles; ha sido puesta en escena con esmero, similar a la música que nace de las notas de la balada que canta el monje ciego frente al séquito de fantasmas que invocan el alma del señor fallecido. Esa escena logra un excelente equilibrio formal y se complementa con una escenografía que supo separar pasión de oficio. La fotografía se mueve como un inquieto persecutor empecinado en no dejarnos en paz, sobre todo en la reproducción de la batalla en alta mar donde cae abatido el rey del shogunado, y donde las tomas parecen surguir de la vida real.