Esto no es un libro de poemas, de Gustavo Wojciechowski

Gustavo Wojciechowski (Montevideo, 1956) es el autor de este libro de poemas, Esto no es un libro de poemas, poemas antipoéticos, experimentales, más cómicos que trágicos, en todo caso ingeniosos, y, a veces, varias, brillantes. Wojciechowski no se cansa de jugar con palabras porque sabe, lo adivino, no lo he visto, no lo conozco, que las palabras juegan con uno cuando uno juega (¿juega?) con las palabras. Y también con los signos de puntuación. Y también con los espacios entre palabras, como lo indica el título de uno de sus libros anteriores, Lengua a raz (2020); y de otro, (en)ajena/accion (1982); y de otro, Segundas Impresi(ci)ones (1984). Wojciechowski, conocido como Maca en el mundo del diseño gráfico, parece juguetón pero puede ser despiadado, despiadado consigo mismo sobre todo, y también despiadado con el resto. Enseguida va una pequeña muestra de sus versos.

ABRAZO

Dónde se habrán ido los abrazos no dados / los amores perdidos / todo lo que pudo haber sido / cómo puede ser que tanto me duela lo que nunca tuve

GUSTAVO WOJCIECHOWSKI